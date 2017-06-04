Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, tahliye edildi

IĞDIR'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tahliye edildi

İl Genel Meclis seçimleri ve Iğdır halkı ile ilgili haber yapmak üzere 2 Haziran'da Iğdır'a gelen İlker Yücel dün öğlen saatlerinde kent merkezinde hakkında Berat Albayrak'la ilgili bir habere ilişkin tekzip ve düzeltme yayımlamadığı gerekçesiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Mahkeme, Yücel'i tekzibi yayımlamadığı için verilen 100 bin lira para cezasının ödemediği gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi. İlker Yücel'in avukatları bugün para cezasını ödeyerek tahliyesini sağladı.



Cezaevinden çıkışında açıklama yapan İlker Yücel, "2014 yılında alınmış bir kararın infazı oldu. Bir tekzibin yayınlanmaması ile ilgili" dedi. FETÖ'cü hakimlerin görev yaptığı dönemde verilen bu cezaya itiraz ettiklerini belirten İlker Yücel, şunları söyledi:



"Tekzipte de hakaret vardı. Hakaret olduğu için itirazlaşma oldu. Berat Albayrak'ın avukatları ile bizim avukatların arasında uzun süre bir itirazlaşma oldu. Sonradan bize tebliğ yapılmış. Ben de gözaltına alınırken öğrendim., para cezası ile ilgili olduğunu. Çok kısa bir süre cezaevinde kaldım, Iğdır Cezaevi'ni görmüş oldum. İçerdeki durumu da biraz koklamış oldum ve çıktım."



Aydınlık Gazetesi olarak FETÖ ile mücadele ettiklerini kaydeden İlker Yücel, "Burada benim altını çizmek istediğim konu şu. Bir FETÖ yargıyı yönetiyorken, FETÖ'cü yargıçların ve hakimlerin aldığı kararlar tartışmaya açılmalı. İstisnasız hepsi. FETÖ ile kapıştığımız için onlarla yargıda karşı karşıya geldiğimiz zaman çok mağdur olduk" dedi.



İlker Yücel, hem Adalet Bakanlığı'na hem de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne mektup yazarak bir gün tutuklu kaldığı Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki gözlemlerimi aktaracağını sözlerine ekledi.

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