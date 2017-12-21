AYM, Demirtaş kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

AYM, Demirtaş kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getirememesi"ni gerekçe göstererek haklarının ihlal edildiğini öne sürmüş, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Demirtaş'ın başvurusunu ele aldı.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuruyu, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğu" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğer iddiaları ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #anayasa #selahattin demirtaş
Önceki Haber
Mars'ta neden yaşam yok? Bilim insanları açıkladı
Sonraki Haber
İfade almaya giden polis, cesetle karşılaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.