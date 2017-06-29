Ayrı yaşadığı eşiyle tartıştı, intihara kalkıştı

ANTALYA'da ayrı yaşadığı eşiyle tartıştığı için bunalıma giren 45 yaşındaki E.K., 6 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı. Polis, E.K.'yi 1.5 saat sonunda güçlükle ikna edebildi

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin iddiaya göre çocuğunu göstermediği için bunalıma giren E.K., 6 katlı binanın çatısına çıktı. Polisi arayan E.K., eşi ile tartıştığı için çocuğunu göremediğini belirterek, intihar edeceğini söyledi. Ancak E.K.'nin heyecandan adresi yanlış verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir süre adres arayan polisi tekrar arayan E.K., yeniden adres verip polisin gelmesini istedi. Belirtilen adrese gelen polis, E.K.'yi terasın kenarında otururken buldu. E.K.'nin yanına çıkan polis, yaklaşık 1.5 saat ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman aşağıda bekleyen ve fotoğraf çeken kalabalık ile tartışan E.K., bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin kendisini tutmasıyla binadan indirildi. E.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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