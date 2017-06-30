Ayvalık'ta araç böyle asılı kaldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan bir evin kümesinin tavanında asılı kalan hafif ticari aracın sürücüsü 37 yaşındaki Mutlu Tuncel, yaralandı

Bugün saat 01.00 sıralarında, alkollü sürücü Mutlu Tuncel, kullandığı 10 VTV 56 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Çamlık Mahallesi Faruk Saylam Caddesi'ndeki Gül Toplu'ya ait evin kot farkı nedeniyle yolun altında kalan kümesin tavanınada asılı kaldı. Kaza sırasında kemeri takılı olmadığı için başını cama çarpan Tuncel, yaralandı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncel, tedaviye alındı. Tuncel'in 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi.



Ev sahibi Gül Toplu, evin bahçesinde aracı görünce çok şaşırdığını söyledi. Aracı bahçedeki kümesin durdurduğunu belirten Toplu, "Eğer kümes olmasaydı bu araç belki de daha kötü olumsuzlukların yaşanmasına neden olabilirdi. Aracın içerisinde bira şişeleri var. Sürücünün alkollü olduğunu öğrendik" diye konuştu.