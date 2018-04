Ayvalık’ın En Güzel Apart Otellerinden Zeytin Arası

Ayvalık Türkiye’nin en gözde ve popüler tatil beldelerinden biridir. Yıllardır eşsiz bir tatil deneyimi sunan bu belde bugün de gerek taş evleri, cumbalı balkonları, asırlık zeytin ağaçları gerekse denizi, doğası, tuz gölü ve muhteşem sahilleri ile bu tatil deneyimini aynı belki de daha yüksek bir kalitede devam ettiriyor

Ayvalık Türkiye’nin en gözde ve popüler tatil beldelerinden biridir. Yıllardır eşsiz bir tatil deneyimi sunan bu belde bugün de gerek taş evleri, cumbalı balkonları, asırlık zeytin ağaçları gerekse denizi, doğası, tuz gölü ve muhteşem sahilleri ile bu tatil deneyimini aynı belki de daha yüksek bir kalitede devam ettiriyor. Ayrıca geniş bir konaklama yelpazesine sahip olan Ayvalık, otelleri, motelleri ve konaklama merkezleri ile tatilciler için tatili çok konforlu bir hale getiriyor.

Ayvalık Tatil Beldesi

Ayvalık yaz aylarında tatilciler tarafından hem dinlenmek hem de eğlenmek için seçilen bir beldedir. Ayrıca içinde barındırdığı kültürel motifler de yabana atılamaz. Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Kozak Yaylası, tarihi kiliseleri, camileri, evleri ve Aşıklar Tepesi ile ziyaretçilerini kültürel anlamda da memnun etmektedir.

Bir şehrin kültürü elbette mutfağından bağımsız düşünülemez. Ayvalık da bu kültürden beslenen zengin mutfağı ile deniz ürünlerinden mantısına, zeytinyağlısından tostuna kadar her damak zevkine hitap eden bir mutfağa sahiptir.

Ayrıca Ayvalık, geniş bir konaklama yelpazesine sahiptir. Balıkesir Ayvalık otelleri her bütçeye hitap etmektedir. Lüks otellerden motel ve pansiyonlara kadar olan seçenekleri ile herkese hayalindeki tatili sunmaktadır.

En Uygun Fiyat

Ayvalık butik otel için en uygun fiyatlı konaklama merkezlerinden biri olan otel hem doğa ile baş başa kalıp hem de Ayvalık’ın sahip olduğu tüm özelliklere bir adım yakınında olabileceksiniz. En çok tercih edilen Ayvalık otel olan Zeytin Arası Ayvalık oteli ise asırlık zeytin ağaçlarından göl manzarasına, cumbalı balkonlara ev sahipliği yapan, doğa deniz ve tarihi kucaklayan Ege sokaklarına komşuluk edeceğiniz bir mesafededir. Zeytin Arası apart otel; iki, üç ya da 4 kişilik taş evleri ile evinizin konforuna eş bir tatil fırsatı sunar.

Zeytin Arası Otelinde Konaklamak

Bir tatilden beklenen her şeyi sunmakla kalmayıp aynı zamanda birçok şeye daha ev sahipliği yapan Ayvalık sizlere alışık olduğunuzdan çok daha farklı bir tatil fırsatı sunuyor. Bütçenize gayet uygun bulacağınız Balıkesir Ayvalık Zeytin Arası otel ile konaklama ihtiyacınız halledildiği andan itibaren yapmanız gereken tek şey kendinizi Ayvalık’ın kollarına bırakmak ve denizin, kumun, güneşin, tarihin sizi sürüklediği yere gitmek. Çünkü; tatilcilerin tüm beklentilerini eksiksiz olarak karşılayan Zeytin Arası apart otel ile tatilinizi aksatmadan ilerletmek için ekstra bir çaba harcamak zorunda kalmayacak; uygun fiyata konforlu bir biçimde hem denize hem doğaya hem tarihi mekanlara ulaşılır bir konumda tatilin keyfini çıkaracaksınız. Bir tarafında masmavi denizin yer aldığı öbür tarafında asırlık zeytin ağaçlarının olduğu özgün mimarisiyle Ege sokak manzaralı ile cennetteymişçesine bir his yaratmaktadır. Ayrıca Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajına olan uzaklığı ile de ilk tercihten aşağıya düşmeyecek bir konaklama merkezidir.