Kristal Elma Festivali'nin 2'inci gününde Aziz Sancar, belgeselini hazırlayan gazeteci Nebil Özgentürk'ün konuğu oldu.Video konferasla bağlanan Sancar, oturuma Amerika'da kurduğu Türk Evi'nden bağlandı. Nebil Özgentürk'ün "İçinizde ukte kalmış, bunu da hayatımda yapamadım dediğiniz ya da yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı" sorusuna Aziz Sancar, "Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı, her şeyimi Türkiye'deki barış için verirdim. Barışı sağlamanın bir yolu olsaydı yapardım, eğer onu başarabilseydim Nobel'den de vazgeçerdim. Nobel'i vermeye hazırım yeter ki ülkeme barış gelsin. Kafamı yoran üzen hep bu olmuşturö yanıtını verdi. Sancar konuşmasını şöyle sürdürdü; "Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok çalışın, çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sevgisini öğretin. Çocuklara bunu aşılamak lazım. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur" diye yanıt verdi.



DNA'NIN PİRİ REİS HARİTASINI ÇIKARDIK



“Buluşlarımın insan sağlığı ve kanseri önleme üzerine faydalı olmasını isterim" diyen Aziz Sancar'ın üzerinde çalıştığı son proje yine kanser ile ilgili. Sancar, DNA'nın Piri Reis haritasını çıkardıklarını ve bunun kanser tedavisine büyük katkısı olacağını söyledi.





“ROL MODELİM ATATÜRK"



Aziz Sancar, Özgentürk'ün “rol modeliniz kimdir?" sorusuna da arkasındaki duvarda fotoğrafı asılı duran Atatürk'ü kastederek “modelimi arkamda görüyorsunuz. Atatürk durmadan bilimi , teknolojiyi öne koyuyor. Yoksa, vatan, Sakarya edebiyatı ile memleket ilerlemez. Şimdi ağlatacaksınız beni" yanıtını verdi. Kendisinin bir vatansever olduğunu söyleyen, 40 yıl molasız eğlencesiz çalıştığını anlatan Sancar, “Birincisi çok çalışmak, ikincisi çevrenizde konunuzla ilgili olayları takip etmek, üçüncüsü en yeni teknolojiyi bilip kendi işinizde uygulamak. Benim başarımın adımları bunlardır" dedi.



AMERİKA'DAKİ TÜRK EVİ



Amerika'daki Türk çocuklarını barındırmak ve Türk kültürünü Amerikalılara tanıtmak için kurduğu, en büyük desteği karısı ve manevi kızından gördüğünü söylediği Türk evi ile ilgili ise Sancar şunları söyledi; “Ben Amerika'ya geldiğimde çok güçlük çektim. Benim olduğum yerde Türk yoktu. Amerika'ya gelen Türk gençleri de bu zorluğu çekmesin istedim. Bir de Amerikalıların yüzde 90'ı Türkiye'yi bilmiyor. Türk evi için maddi desteğe ihtiyacımız olacak. Devlet parasını kullanmak istemiyorum. Türk milletinin evi olmasını istiyorum. Türk milletinden ne gelirse bizim için çok önemli. Bu benim için çok önemli. Bu Türk milletinin evi olsun."