Baba dehşet saçtı: 3 oğlunu bıçakladı, 2'si öldü!

İstanbul'da oğullarıyla tartışan baba, üç oğlunu birden bıçakladı. Olayda 2 kişi ölürken, 3. kişi ise hastaneye kaldırıldı

Olay İstanbul Üsküdar'da bulunan Yavuztürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aslan Güleryüz ile üç oğlu arasında tartışma çıktı.



Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan baba üç oğlunu da bıçakladı.



Olayda bıçaklanan oğullarda 20 yaşındaki Onur ve 24 yaşındaki Ahmet Güleryüz evde ölürken, 22 yaşındaki Orçun Güleryüz ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Güleryüz'ün ise olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi.



Güleryüz bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



ÇEKİÇLE BAŞLARINA VURMUŞ



Üsküdar'da Aslan Güleryüz tarafından öldürülen çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz'ün cenazeleri polis ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Yaralanan Orçun Güleryüz'ün tedavisi hastanede devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan dehşetin ayrıntılarını ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada çalışan Ahmet Güleryüz ile babası Aslan Güleryüz arasında maddi nedenlerle tartışma çıktı.Tartışma sırasında baba Güleryüz elindeki bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Bu sırada uyuyan Orçun ve Onur kardeşler de çıkan seslere uyandı. Uyanan oğullarına da saldıran baba eline geçirdiği çekiçle başlarına vurduktan sonra evden hızla kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralana Orçun Güleryüz evinin önüne çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

