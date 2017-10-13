Baba dehşeti: Tartıştığı kızının...

Elazığ'da dehşet bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir baba, tartıştığı kızını boğazını keserek öldürdü

Acı olay Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 49 yaşındaki Ahmet Baş ve 22 yaşındaki kızı Hilal Baş, bilinmeyen bir nedenle bugün saat 13.00 sıralarında tartıştı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan baba, mutfağa giderek aldığı bıçakla kızının boğazını kesti.



Kanlar içinde kalan genç kız, yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası baba Baş polisi arayarak kendisini ihbar etti.





Baba Baş'ın telefonu üzerine eve gelen polis ekipleri genç kızın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Baba gözaltına alınırken, savcı da olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Hilal Baş'ın cesedi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Acı haberi duyan ailenin yakınları da olayı duyunca eve koştu. Eve gelen yakınları kapının önünde sinir krizi geçirdi.