Baba-kız motosiklet kazasında can verdi!

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki 32 yaşındaki Adem Güneş ile kızı 4 yaşındaki Azra Güneş öldü, eşi 27 yaşındaki Pınar Güneş ise ağır yaralandı

Kaza dün akşam Zühtü Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Adem Güneş'in kullandığı ve kızı Azra ile eşi Pınar Güneş'in de üzerinde bulunduğu motosiklet ile 19 yaşındaki Cihat Ç.'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil çarpıştı. Ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Güneş ile kızı Azra Güneş, kurtarılamadı. Ağır yaralı Pınar Güneş'in tedavisi sürerken otomobil sürücüsü Cihat Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.