07 Ekim 2016 Cuma
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    • Baba-oğul, otobüs şoförünü dövüp, bıçakladı

    Konya'da belediye otobüs şoförü 25 yaşındaki Şükrü Çalmandalı, iddiaya göre otobüse binerken acele etmesi için uyardığı 19 yaşındaki Fesih P. ve babası 44 yaşındaki Mahmut P. tarafından dövülerek kolundan bıçaklandı. Otobüsün camlarını da kırarak olay yerinden kaçan baba-oğul, kısa sürede yakalandı

    07 Ekim 2016 Cuma 11:06
    Baba-oğul, otobüs şoförünü dövüp, bıçakladı
    Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alaaddin-Saraçoğlu seferini yapan Şükrü Çalmandalı yönetimindeki 42 DNP 65 plakalı belediye otobüsüne, Kayalıpark otobüs duraklarından 19 yaşındaki Fesih P. bindi. İddiaya göre, otobüse ağır adımlarla binen Fesih P., şoför Çalmandalı tarafından acele etmesi yönünde uyarıldı. Uyarı üzerine ikili arasında otobüs içerisinde kısa süreli tartışma yaşandı.

    BABASI OTOMOBİLİYLE OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

    Saraçoğlu Caddesi'nde üzerinde ineceği durakta otobüs şoförünün durmadığı iddia eden Fesih P. cep telefonu ile babası Mahmut P.’yi arayarak yardım istedi. Otomobili ile evden çıkan baba Mahmut P. ise iddiaya göre otobüsün hareket halinde olduğu caddeye çıkıp yavaşlamasını fırsat bilerek otomobili ile önünü kesti. Bu sırada otobüste bulunan Fesih P. de şoför Çalmandalı ile tartışmaya başlayarak yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile sağ kolundan bıçakladı. Araçtaki diğer yolculara aldırmayan baba-oğul Çalmandalı’yı otobüsten indirerek olay yerine gelen yakınları ile birlikte dövdü. Taş ve sopalarla otobüsün camlarını da kıran baba-oğul olay yerinden kaçtı.



    Sağ kolunun iki yerinden bıçaklanan otobüs şoförü Şükrü Çalmandalı ise yaralı halde Eski Garaj otobüs duraklarına gelerek polisi arayıp yardım istedi. Olayın gerçekleştiği yerde çalışma başlatan polis Fesih P. ve babası Mahmut P.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alına alınan otobüs şoförü Çalmandalı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Konya, Konya şoför Dayak, şoför Dayak

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