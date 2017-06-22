Baba- oğulun öldürüldüğü arsa kavgasında 5 şüpheli adliyede

ADANA'da 68 yaşındaki İslam Alçelik ve oğlu 15 yaşındaki Yusuf Alçelik'i, 2 metrekarelik arsa yüzünden öldürdüğü iddiasıyla 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez ve kavgaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı baba ile oğlu, "İstemediğimiz bir olaydı" dedi

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde geçen 20 Haziran'da meydana gelen olayda, Mehmet Ölmez, komşusu İslam Alçelik'in evinin 2 metrekarelik bahçe girişinin kendilerine ait olduğunu belirterek duvarı yıkmak istedi. Alçelik de arsanın kendine ait olduğunu ve yıllardır kullandığını iddia edince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların oğulları da karışınca kavga başladı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada Mehmet Ölmez, oğlu Turgay Ölmez, komşuları İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'i bıçaklayarak öldürdü.



Olaydan sonra baba-oğlu gözaltına alındı. Cinayetin ardından, soruşturmayı genişleten, polisler kavgaya karışan H.A., S.A., H.D., E.A. ve M.G.'yi de yakaladı. İfadelerinin ardından zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adliye götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı Mehmet Ölmez ve oğlu Turgay Ölmez, "İstemediğimiz bir olaydı" diye konuştu.



Olaydan sonra ölenlerin yakınları, katil zanlısı baba ile oğlunun evini kundaklamıştı.

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