Baba- oğulun öldürüldüğü arsa kavgasında 5 şüpheli adliyede

ADANA'da 68 yaşındaki İslam Alçelik ve oğlu 15 yaşındaki Yusuf Alçelik'i, 2 metrekarelik arsa yüzünden öldürdüğü iddiasıyla 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez ve kavgaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı baba ile oğlu, "İstemediğimiz bir olaydı" dedi

Baba- oğulun öldürüldüğü arsa kavgasında 5 şüpheli adliyede
Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde geçen 20 Haziran'da meydana gelen olayda, Mehmet Ölmez, komşusu İslam Alçelik'in evinin 2 metrekarelik bahçe girişinin kendilerine ait olduğunu belirterek duvarı yıkmak istedi. Alçelik de arsanın kendine ait olduğunu ve yıllardır kullandığını iddia edince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların oğulları da karışınca kavga başladı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada Mehmet Ölmez, oğlu Turgay Ölmez, komşuları İslam Alçelik ve oğlu Yusuf Alçelik'i bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra baba-oğlu gözaltına alındı. Cinayetin ardından, soruşturmayı genişleten, polisler kavgaya karışan H.A., S.A., H.D., E.A. ve M.G.'yi de yakaladı. İfadelerinin ardından zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adliye götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı Mehmet Ölmez ve oğlu Turgay Ölmez, "İstemediğimiz bir olaydı" diye konuştu.

Olaydan sonra ölenlerin yakınları, katil zanlısı baba ile oğlunun evini kundaklamıştı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Minibüste şortlu genç kıza saldıran zanlı tutuksuz yargılanacak
Sonraki Haber
Ege kıyıları bayrama hazır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.