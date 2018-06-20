Baba vahşeti: Eşi ve küçük kızını boğarak öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de aile faciası yaşandı.Karısı ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldüren cani baba intihara kalkıştı

İstanbul Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren cani baba intihar girişiminde bulundu.

İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Cani baba olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.