Baba vahşetinden bu notla kurtuldular!

Antalya'da evinin kapısını kilitleyerek mutfak tüpünün gazını açan kişinin öldürmekle tehdit ettiği eşi ve iki çocuğu, polis ekiplerince kurtarıldı

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki dairede ikamet eden Mehmet K, kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın ardından mutfak tüpünün gazını açıp elindeki çakmağı yakarak, eşi Mine K. ile biri 3 yaşında, diğeri 2 aylık çocuklarını öldürmekle tehdit etti.



Bunun üzerine Mine K, kağıt parçalarına "Eşim gazı açtı, hepimizi öldürecek, kurtarın.", "Mutfakta gaz açık, her yer kokuyor, gizli girsinler eve, kapı kilitli, 'Gelen olursa çakmağı yakarım.' diyor." yazarak balkondan attı.



Notlardan birini apartmana gelen beyaz eşya servisinin çalışanları buldu. Servisçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Tüpteki sızıntı nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu kapladı, çocuk ve annesinin balkona girip çıkması dikkati çekti.





İkna çabaları başarısız olunca polis ve itfaiye ekipleri, balkona uzattıkları itfaiye aracının merdivenine çıkarak çocuk ve bebeği kurtardı. Eve giren ekipler, kendisini mutfağa kilitleyerek sinir krizi geçiren Mehmet K'yi, kapıyı balyozla kırarak etkisiz hale getirdi.



Kelepçelenen Mehmet K, polis ekiplerince güçlükle aşağı indirilip ambulansa bindirildi.



Ekiplerin müdahalesinin ardından evden çıkan anne ve çocukları, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.



Mehmet K'nin de hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.