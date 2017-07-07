Baba ve kızın 21 yıl sonra duygusal kavuşması!

Suudi Arabistan'da yaşadıkları sırada annesinin kendisini 3 yaşında Kamerun'a götürmesi nedeniyle ayrıldığı babasını 21 yıldır göremeyen Selma Halil, Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği ve THY'nin yardımlarıyla geldiği Adana'da babasına kavuştu

Suudi Arabistan'da yaşadıkları sırada annesinin kendisini 3 yaşında Kamerun'a götürmesi nedeniyle ayrıldığı babasını 21 yıldır göremeyen, Selma Halil, AA'nın haberinden sonra Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle Adana'ya gelerek babasına kavuştu.



Babasının Türk olması nedeniyle köyünde "Adanalı Selma" olarak tanınan 24 yaşındaki Halil'in, Suudi Arabistan'dayken annesi tarafından Türk babası Halil Sarı'dan koparılarak memleketi Kamerun'a götürülmesine yönelik AA haberinin ardından hasretin sona ermesi için Türkiye'nin Yaunde Büyükelçiliği harekete geçti.



Büyükelçilikten vize verilmesi ve THY'nin ulaşım masraflarını karşılaması sonrası Selma Halil, uçakla Adana'ya hareket etti.



Halil'i, 21 yıldır görmediği babası Halil Sarı, üvey annesi Fatma, üvey kardeşleri Zehra, Furkan ve Bekir ile yakınları Adana Havalimanı'nda heyecan içinde bekledi.



Uçağın indiğini haber almalarıyla çıkış kapısı önünde bekleyen Halil Sarı, 21 yıldır ayrı olduğu kızını görür görmez gözyaşları içinde ona sarıldı. Baba ve kız, buluşmalarında dakikalarca birbirlerine sarılarak yılların hasretini giderdi, gözyaşı döktü.



Aşırı heyecandan zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken Selma Halil, üvey annesi ve kardeşleriyle da tanışmanın mutluluğunu yaşadı.



Baba Halil Sarı, Selma'nın annesi ile Arabistan'da tanıştığını, 3 yaşındayken ayrıldıklarını belirtti.



"Kısmet böyleymiş. Allah razı olsun getirenlerden"

"Adanalı Selma'nın" özlem dolu hayatı