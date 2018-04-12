Baba ve üç çocuğunun acı ölümü!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) cenazelerinin 30 metre derinlikten çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor. Aynı otomobilde yaşamını yitiren ailenin diğer ferdi Elif Hoşca'nın (13) cenazesi dün dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı

Baba ve üç çocuğunun acı ölümü!

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde dün bir kişi, saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette yaptığı aramada 30 metre derinlikte otomobile ulaştı. Aracın içinden Elif Hoşca'ya ait olduğu belirlenen ceset çıkarıldı. Ancak gölette ters dönen araçta sıkışan Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça'nın cesetleri bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bölgedeki şiddetli yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki briket fabrikasında çalıştığı öğrenilen Musa Hoşça'nın eşi Rukiye Hoşça'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının arama kurtarma çalışmalarının bulunduğu yerde bekleyişi devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ FACEBOOK'TA

Musa Hoşça'nın sosyal medya hesabı Facebook'a kazadan kısa süre önce yüklediği çocuklarıyla birlikte göründüğü fotoğraf ve görüntüler de dikkat çekiyor. Otomobilde hareket halindeyken ve verdikleri molada çekilen görüntülerde Musa Hoşça, çocuklarıyla konuşurken görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #adana kaza #baba ve çocukları ölüm
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