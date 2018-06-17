Babalar Günü'nde şehit oğlunu toprağa verdi

Şırnak'ta, 11 Haziran günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralandıktan sonra tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) dün şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi (33), memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı. Babalar Günü'nde şehit oğlunu toprağa veren Kemal Çelebi, güçlükle ayakta durabildi

GATA'da dün sabah saatlerinde şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesi, aynı gün uçakla memleketi Erzurum'a getirilerek Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kondu. Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan şehit Yunus Çelebi için bugün tören düzenlendi. Saat 11.30'da hastane morgundan alınan şehit Yunus Çelebi'nin naaşı, Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarcın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Güray Alpar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Başsavcı Halil İnal, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Bir an olsu Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin tabutunun başından ayrılmayan kardeşleri, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutunu öpüp okşayan Kemal Çelebi, "Seninle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehit annesi Hamiyet Çelebi'nin yanına giderek başsağlığı diledi. Anne Çelebi, "Pırlanta gibi bir evlattı. Küçük yaşlardan itibaren hem okudu, hem çalıştı. Hep vatanına hayırlı bir evlat olmak istedi. Şimdi kendimi öldürsem de onu geri getiremeyeceğim. Acısı ile yaşayacağım. Allah vatan hainlerinin belasını versin" dedi.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından, şehit Yüzbaşı Çelebi'nin naaşı, omuzlara alınarak bir süre tekbir sesleri ile taşındıktan sonra top arabasına kondu. Baba Kemal Çelebi, oğlunun fotoğrafı önünden geçerken ayakta duracak gücü kalmayınca Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın elinden sıkıca tuttu. Milletvekili Kamil Aydın da acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bekar olan Yunus Çelebi Kars Kapı'daki askeri şehitlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.