Babası tarafından ders çalışmıyor diye öldürülen Mertcan'ın karnesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesi ortaya çıktı. Mertcan bütün derslerden "Çok iyi" aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü. 2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

BÜTÜN DERSLERDEN 5 ALDI

Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.