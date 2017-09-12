Babasının son anlarını telefondan izledi!

Antalya'ya eşi ile birlikte tatile giden röntgen uzmanı Hilmi Turan (51), otelde katıldığı Türk Gecesi'nde Şeyh Şamil Oyunu oynarken beton zemine düşerek yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Devlet Hastanesi Radyoloji Teknikeri bir çocuk babası Hilmi Turan eşi Gülay ile birlikte yıllık iznini geçirmek için Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otele yerleşti.



Tatilin son gününde Turan, otelin havuz başındaki Türk Gecesi etkinliğine katıldı.



Halay çektikten sonra 'Şeyh Şamil oyunu' oynamaya başlayan Turan ortada hızla dönerek oynadığı sırada aniden dengesini kaybederek yere düştü.



Turan, düşme sırasında başını havuz kenarındaki sert zemine çarptı ve kanlar içinde yere yığıldı.



Turan'a otel doktoru müdahale etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan kurtarılamadı.



Ön otopside Turan'ın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



KIZI TELEFONDAN İZLEDİ, GÖZYAŞLARI DÖKTÜ



Hilmi Turan'ın kızı Eylül ise babasının halay çekerken kaydedilen ve son anlarını gösteren videoyu izlerken gözyaşlarına boğuldu. (Sabah)