Badem Çiçeği Festivali'nde yerel tohumlara sahip çıkma çağrısı

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen, Badem Çiçeği Festivali'nin son günü coşku ve eğlenceye sahne oldu. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan buradaki konuşmasında, herkesi yerel tohumlara sahip çıkmaya çağırdı

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin son gününde ilçe, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar, festival için çevre il ve ilçelerden tur otobüsleriyle gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanı ise renkli görüntülere sahne oldu. Müzik ve dans gösterileriyle coşku ve eğlencenin zirve yaptığı festivalde, Datçalı ev kadını Nazan Cece'nin (43) kızları Havin (14) ve Seher (17) ile birlikte palyaço ve Mickey Mouse kostümlü gösterileri, yaşlısı genci herkese neşeli anlar yaşattı. Meydanı dolduranlar, hareketli müziğin ezgileri eşliğinde gönüllerince eğlendi.

'ÇOCUKLARINIZI GDO'LU ÜRÜNLERDEN KORUYUN'

Datça Yerel Tohum Derneği tarafından düzenlenen, 'Zehirsiz toprak, zehirsiz üretim' konulu söyleşi de ilgiyle izlendi. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, buradaki konuşmasında herkesi yerel tohumlara sahip çıkmaya çağırdı. Konuşmasında GDO'lu, hibrit ve kimyasal ürünlerle yetiştirilen ürünlerden çocukların uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Karacan, "Bu ülkenin geleceği olan çocukları öldürmeye hiçbir anne ve babanın hakkı yoktur" dedi. Çarşıda pazarda alışveriş yaparken, tornadan çıkmış gibi birbirinin tıpa tıp benzeri ürünler yerine yerel tohumlarla yetiştirilen ürünlerin tercih edilmesini isteyen Karacan, "Aksi halde bizim Kızlan Ovası'ndaki üreticimiz, domatesini satamazsa bize domates ekmez. Üretici sizin isteğinizi yapmak zorundadır. Siz yerel ürün talep edin. Siz 'GDO'lu ve hibrit ürünleri almak istemiyorum' demezseniz, o üretici size uygun ürünü pazara sunmaz" dedi.

'HALKA ÜCRETSİZ YERLİ TOHUM DAĞITILDI

Sebze ve meyvedeki fiyat artışına da değinen Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, Türk tarımının dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde tohum yabancıların, tröstlerin elinde. Hibrit tohumu bize doları baz alarak satıyorlar. Her yıl yüzde 200- 300 fiyat artışı yapıyorlar. Bu da yetmiyor, aldığın tohumu kullanabilmek için yine onlardan kimyasal ilaç almak zorundasın. Maalesef böylece ürünlerin fiyatları da adeta uçuyor. Biz atadan kalma yerli tohumları üretmedikçe, pazardan aldığınız domates bugün 15 ise yarın 30 olacak. Bundan şikayet etmeyin. Kurtuluşumuzun yolu, yerli tohuma ve yerli üreticiye sahip çıkmaktan geçiyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Yerel Tohum Derneği standında, Datça'nın yerel tohumları halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerli tohumlardan almak isteyenler, stant önünde adeta izdiham oluşturdu.