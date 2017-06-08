Bağcılar'da öldürülen 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın davası...

Bağcılar'da 5 ay önce 16 yaşındaki Cansu Çaptı'yı sokak ortasında pompalı tüfekle tek kurşunla öldürdüğü iddia edilen Mehmet A.K. (17)'nın yargılanmasına başlandı

"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mehmet A.K."'Cansu' diyerek tüfeği ona doğrulttum. Amacım korkutmaktı. Cansu bana döner dönmez elimdeki tüfek ateş aldı" dedi. Anne Fatma Çaptı da kızının planlı öldürüldüğünü belirterek "Sanık, Facebook'tan '36 seneyi göze alırım o...' şeklinde ileti göndermiş" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.



İLK DURUŞMASI YAPILDI



Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Suça Sürüklenen Sanık (SSÇ) Mehmet A.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Cansu Çaptı'nın annesi Fatma Çaptı da duruşmaya 'şikayetçi' sıfatıyla katıldı.





SANIK: CANSU'YU ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM



Sanık Mehmet A.K. savunmasında Cansu Çaptı ile 2,5 yıllık arkadaş olduklarını söyleyerek, "Niyetimiz evlenmekti. Kendi aramızda yüzük takmıştık. Bunu ailesi de biliyordu. Ben bir ara Cansu Çaptı'yı İ.Y. isimli erkek ile parkta görmüştüm. Buna rağmen kendisine kızmamıştım. Cansu'ya taktığım söz yüzüğünü parmağından çıkarıp aldım ve ondan ayrıldım. Ben ailem ile tartışmıştım. 10 gündür



eve gidip gelmiyordum. Bizim orada bulunan Sevgi Ormanlığı'nda sabahlıyordum.Plakasını görmediğim bir otomobil benim sabahladığım yere geldi. Siyah poşetin içinde bir şeyi attı ve gitti. Ben de merak ettiğim için siyah poşetin içine baktım. Erkek pantolonuna sarılı vaziyette olduğunu gördüm. Bunu aldım, polis merkezine götürüp teslim edecektim. Cansu'nun işyeri bu yol güzergahına yakındı. 'Cansu' diyerek bu tüfeği ona doğrulttum. Amacım korkutmaktı. Cansu ile aramızda yarım veya 1 metrelik bir mesafe vardı. Cansu bana döner dönmez elimdeki tüfek ateş aldı. Cansu yere düştü. Korktum oradan kaçtım, ardından da polis merkezine gittim. Tüfeği de polise kendiliğimden teslim ettim. Ben Cansu'yu öldürmek istemiyordum. Bu tüfek kendiliğinden ateş aldı. Bir parmağım tetikteydi. Sağ elim plastik cerrahi ile ameliyat olduğu için tetiğe basmış olabilirim. Ben ayrıldığım için Cansu'yu tehdit etmiyordum. Kendisine ve ailesine rahatsızlık vermiyordum. Bütün mahalle bizim sözlü olduğumuzu biliyordu" diye konuştu.



ANNE ÇAPTI: PUSUYA YATMIŞ VE KIZIMI ÖLDÜRMÜŞTÜR.ŞİKAYETÇİYİM



Anne Fatma Çaptı, öz kızı Cansu Çaptı ile Mehmet A.K.'nın 10-11 ay sevgili olduklarını ancak aralarında söz kesilmediğini belirterek, "



Benim çocuğum 16 yaşında Lise 1'e giden ve evlenmesi söz konusu olmayan yaşta bir çocuktu. 2016 yılı Mayıs ayında var olan arkadaşlıkları sona erdi. Sanık Mehmet A.K. sürekli kızımı telefondan rahatsız ediyordu, yolda önüne çıkıyor, işyerime gelip beni de rahatsız ediyordu. Kızımı 'Anneni, teyzeni öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızımı rahatsız etmesin diye telefon numaralarını değiştirdik. Ancak bu da çare olmadı. Ben bu durumu Mehmet A.K.'nın annesine bildirdim. 2-3 ay tehdit ve kızımı rahatsız etmesi kesildi. Kızım bana ait imalathaneden el arabasını alıp satış yaptığım dükkana getiriyordu. Biraz gecikmişti. Kızımı aradım. 'Anne bir dakikaya oradayım' diye cevap verdi. Benim telefonumla görüşmemden bir dakika geçmişti ki bir erkek şahıs 'Allah'ını seven yardım etsin' diye bağırmaya başladı. Yanına gittim. 'Ağabey ne oldu?' diye sorduğumda 'Kızın vuruldu!' dedi. Hemen kızımın yanına gittim. Zira araba çarpmış olabileceği aklıma geldi. Kızım kanlar içinde yerdeydi. Ambulans geldi. Kızım ambulans içinde vefat etti. Sanık Mehmet A.K. kızımı kasıtlı olarak öldürmüştür. Planlı, programlı bir şekilde pusuya yatmış, kızımı beklemiş ve öldürmüştür. Facebook'tan '36 seneyi göze alırım o...' şeklinde ileti göndermiş. Olaydan bir gün önce Facebook'ta 'Yarın herşey bitecek' gibi kızımı öldüreceğini ima eden mesajlar olduğunu sonradan öğrendim. Eşim cezaevindedir. Sanık Mehmet A.K.'dan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



"FACEBOOK ÜZERİNDEN BANA SİLAH FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYORDU"



Duruşmada tanık olarak dinlenen İ.Y.'de Cansu Çaptı ile Facebook'tan tanıştıklarını belirterek, "Bağcılar'da buluşup sohbet ettik. Parkta oturduk, kola içip, çekirdek yiyip, sohbet ediyorduk. Buket N. isimli Cansu'nun kız arkadaşı da ilk buluşma haricinde diğer buluşmalarımızda yanımızdaydı. Sohbete o da katılıyordu. Cansu ile sevgili olmuştuk. Cansu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir şahıs beni cep telefonu numaramı almış. Beni telefonla 1-2 kez arayarak 'Cansu'dan ayrılmamı aksi takdir de beni öldüreceğini belirten sözler...' ile tehdit etmişti. Facebook üzerinden bana silah fotoğraflarını içerir iletiler gönderiyordu. Ben de bu tehditler yüzünden 14 Ağustos 2016 tarihinde Cansu Çaptı ile olan arkadaşlığımı bitirdim. Öldürüldüğünü de haberlerden öğrendim" şeklinde konuştu.



TANIKLAR DİNLENDİ, DURUŞMA ERTELENDİ



Diğer tanıklar da sanık Mehmet A.K.'nın kendisinden ayrılan Cansu Çaptı'yı rahatsız ettiğini ve tehdit ettiğini anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bağcılar'da Mehmet A.K.(17) 8 Şubat 2017 tarihinde pompalı tüfekle 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın karın bölgesine bir el ateş etti. Sağ karın bölgesinden yaralanan Çaptı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Mehmet A.K. da suçta kullandığı pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet A.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede gönül ilişkisi yaşadığı Cansu Çaptı'dan ayrılan Mehmet A.K.'nın tekrar barışmak istediği ancak yüz bulamadığı belirtildi. Mehmet A.K.'nın olay günü yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Cansu Çaptı'ya bir el ateş ettiği anlatılan iddianamede suçu kasten ve tasarlayarak işleyen şüpheli Mehmet A.K.'nın "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi.

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