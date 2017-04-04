Bağımlılık tedavisine gidenler, binada içki deposu bulunca...

Antalya 'da madde bağımlısı gençlerin tedavisine yönelik hizmet veren merkezde içki deposu olduğunu keşfeden madde bağımlıları içkileri içerek sarhoş oldu.



"SABAHA KADAR İÇTİK"



"TURİZMCİDEN BAĞIMLILIK MERKEZİ BU KADAR OLUR"

Antalya Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde madde bağımlısı gençlerin tedavisine yönelik hizmet veren Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi Zehir Savaşçıları Akademisi'nin ismi çok büyük bir skandala karıştı.Daha önce otel olarak kullanılan merkezin mahzen kısmında içki deposu olduğunu keşfeden madde bağımlısı gençler, bir gece yarısı mahzenin kapısını kırıp içeri girdiler. Mahzendeki alkol oranı yüksek içkilerin tamamını tüketen gençler, sarhoş oldu. Bazı gençler aşırı alkol kullanımı nedeniyle kriz geçirirken, arkadaşları da bu hallerini cep telefonlarıyla kaydetti.Skandalı sabah fark eden merkez yöneticileri, kapıyı kırıp içeri giren gençler hakkında tutanak tuttu.Merkezden atılan bu gençler de merkez sahibi ve yöneticilerinden şikâyetçi oldu. Mahzene giren bağımlı gençlerden İ.S. (17), Hürriyet muhabirine, şunları anlattı:"Merkezde 4 ay kaldım. Ailem aylık 5 bin lira ödeme yaptı. Bir gece merkezin bodrum katında bir oda keşfettik. İçinde içki olduğunu fark edince kapıyı kırdık. Sabaha kadar içtik. Sonra da merkezden atıldık. Bizim yaptığımız yanlış olabilir ancak bağımlılarla ilgili bir merkezde nasıl olur da alkol deposu olur. Bizim tek hatamız nefsimize yenilmekti."Zehİr Savaşçıları Akademisi'nde 4 ay eğitimcilik yaptığını iddia eden A.Y. ise şunları anlattı:"Bu merkez daha önce turizm sektöründe faaliyet gösteriyordu. Para kazanamayınca rehabilitasyon merkezine çevirdiler. Zaten içki mahzeni de o dönemden kalma. Ben o mahzenin kaldırılmasını istedim. Ancak 'Binlerce liralık içkiyi atalım mı?' diyerek beni geçiştirdiler. Sistem sadece para odaklı hale gelince oradan ayrıldım. Sonra zaten bu skandal patlamış."İddialarla ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi Kurucusu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Aynur Doğan da şunları söyledi: "Maalesef böyle bir şey yaşandı. Aşağıda kilitli tutuğumuz mahzenin kapısını kırıp içerdeki içkileri içmişler. Burası daha önce oteldi. Turizm durunca o içkilerde elimizde kalmıştı. Biz de atmadık."