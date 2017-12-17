Bağışlanan kitaplarla "Eren Bülbül Kütüphanesi" kuruldu

Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin (USMED) gençlik örgütü Genç USMED, Giresun'daki Aydındere Ortaokulu öğrencileri için sosyal medya üzerinden kitap toplayarak, Eren Bülbül Kütüphanesi kurdu

Sosyal medyada "#birumutol" etiketiyle başlayan projeye 81 ilden katılan bağışçıların desteğiyle bini aşkın kitap toplandı.



Proje sonunda kitapların konulduğu kütüphaneye, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adının verilmesine karar verildi.



Giresun'un Bulancak ilçesinde oluşturulan kütüphanenin açılışına katılan Aydındere Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seçil Gözükan, Genç USMED'in kendilerine sosyal medyadan ulaştığını belirtti.



Gözükan, böylece kitap kampanyasında yasal süreci başlattıklarını belirterek, "Bugün de bin 200 kitabın olduğu bir kütüphanemiz oldu. Çocuklar çok sevindi, biz de çok sevindik." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyanın gücüyle kuruldu



Genç USMED Yönetim Kurulu Üyesi Akif Ergurum da kütüphanenin adını Eren Bülbül koymak istediklerini, onun adını ve hatırasını yaşatmak adına bu isimde karar kıldıklarını kaydetti.



Ergurum, Bülbül’ün burada okuyan genç kardeşlerinin akranı olduğuna dikkati çekerek, "Projenin, sosyal medyanın doğru kullanımında neler başarabileceğini görmemiz açısından çok önemli. Bu noktada sosyal medyada bizi yalnız bırakmayan bağışçılarımızın yanı sıra Çekmeköy Belediyesi, Yeşilay Derneği ve katkı sağlayan birçok kurum ve kuruluşa da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Kütüphane, kurdele kesilmesinin ardından öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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