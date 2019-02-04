Bahçeli'den İlber Ortaylı çıkışı: Haline gülsün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin ama haline"

Bahçeli, parti genel merkezinde bir basın mensubunun sorularını yanıtladı.

Hilmi Yavuz ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki açıklamaları hatırlatılarak, "Ali Kemal üzerinden Tunç Soyer ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İlber Ortaylı'nın 'Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum' sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat programında bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, merhum Numan Menemencioğlu'nun 'ne yapalım' sorusuna, 'sınavı kazandıysa alın' dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer'i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim? Milli Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre Merhum İnönü'nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker."

"Beni daha düşündüren, İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı 'MHP'lilere gülüyorum' demesi. 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin bir takım değil, muazzam bir dava olduğunu belirtti.

"Gülmesi iyi bir şey"

Asıl anakronik olanın, tuzağa düşen Ortaylı'nın bizatihi kendisi olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Sayın Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik iddiası başlıbaşına tutarsızlık ve kara mizah değil mi?

MHP'lilere Tunç Soyer'den dolayı gülen birisi 12 Eylül'de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkum edilen milliyetçi-ülkücü hareketle alay ediyordur. Bunun anlaşılır, anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur. Sayın Ortaylı Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir ancak milliyetçi-ülkücü hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Anlayan anlamıştır herhalde. Tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline."