Bahçesine girince bu notla karşılaştı!

Alanya'da bir eczanede tekniker olarak çalışan Selahattin Uğurkutu'nun bahçesine giren kimliği belirsiz kişi, izinsiz topladığı patlıcan karşılığında 2 lira 95 kuruş ile üzerinde '6 patlıcan aldım. Hakkını helal et. Parayı bıraktım' yazılı not bıraktı. Alanya'da 10 yıldır hobi olarak çiftçilik yaptığını belirten Selahattin Uğurkutu, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Sabah patlıcanları toplamak için ablası ve eniştesiyle bahçeye geldiğinde para ve notla karşılaştığını belirten Uğurkutu, "Kağıdı ve parayı görünce merak ettim. Kağıdı okuyunca '6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin' demiş. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Ne kadar topladıysa helal ediyorum" dedi.
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