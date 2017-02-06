Bakan açıkladı: 1.5 milyon işsize istihdam

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "1.5 milyon yeni istihdam öngören paketi bir hafta içinde açıklayacağız. Ciddi maliyet boyutu var ama istihdamı artırıyorsak göze alınır" dedi

Yeni istihdam paketinin ana çerçevesi Bakanlar Kurulu'na sunuluyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ciddi maliyet boyutu var ama istihdamı artırıyorsak göze alınır" dedi



Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre paketin açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yapacak. Hükümeti, "1.5 milyon yeni istihdam" gibi büyük bir hedef için harekete geçiren faktör, işsizlik rakamlarındaki yükselme eğilimi oldu.



İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ



TÜİK'in son açıklamalarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.3 puanlık artışla yüzde 11.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranlarında geçen yılın ortalarından sonra yükseliş trendi dikkat çekiyor. Hükümeti alarma geçiren de bu yükseliş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, önceki yılların aksine, 2016'da "yıllık 900 bin istihdam" hedefinin 400 bininin karşılanamadığını, bu yükün de 2017'ye kaldığını, bu yıl, 900 binlik yeni istihdam hedefi ile birlikte geçen yıldan kalan yükü de karşılamak için harekete geçtiklerini söyledi.



Müezzinoğlu ekonomideki büyümeyi baskılayan, dolayısıyla istihdam artışını da aksatan 3 olguya dikkat çekti: "2015 Temmuz'undan bu yana Türkiye birkaç konuda sıkıntılı sürece girdi. Bunlardan bir tanesi Güneydoğu'da şehir içindeki terör eylemleri ve terörle mücadele. Bir tanesi Rus uçağının düşürülmesi olayı. En sonuncusu da 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin Türk ekonomisinde oluşturduğu olumsuzluklar."



"YÜZDE 7'YE VARAN BÜYÜMELER GEREKİYOR"



İşsizlik oranının makul seviyelere çekebilmesi, genç nüfusa iş bulunabilmesi için yüzde 6 – 7'ler gibi yüksek oranlı büyümeler gerekiyor. Müezzinoğlu'nun işaret ettiği gibi son 1.5 yıldaki olumsuzluklar önce büyümenin temposunu etkiledi ve bu da işsizlik artışı olarak ortaya çıktı. "2016 Ağustos ayından bu yana işsizlik oranlarında kademe kademi artış gözlemlenmeye başladı. Şu anda işsizlik oranı 11.8'e geldi. AK Parti döneminde 2015'e kadar gelinen süreçte yaklaşık yıllık 800- 900 bin yeni istihdam oluşturacak bir dinamizmi gösterdik. Her yıl genç kitlelere istihdam alanı oluşturacak ivmeyi yakaladık ama 2016 bu anlamda biraz sıkıntılıydı. 900 bin istihdam hedefinin 400 binini karşılayamadık. Bu yük 2017'ye geldi. Bu yıl da 900 binlik yeni istihdam hedefi var" dedi Müezzinoğlu.



"MİLLİ SEFERBERLİK İÇİN 48 İLE GİDİLDİ"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birçok önemli program uyguluyor. Ocakta başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' bunlardan biri. Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik adını verdiğimiz bir eylem planını uygulamaya başladık. Bugün için benimle birlikte 13 kişilik bir ekiple her cuma günü farklı bir ile gidiyoruz. Şu anda 48 ile gittik. Mart ortasında bütün illeri tamamlamış olacağız. Odalar, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Farklı bir grup da çalışanlarımızla görüşüyor. Çalışanıyla, esnafıyla, işvereniyle, sanayicisiyle, sendikalarıyla, engellisinin evine giderek, asgari ücretlinin, emeklinin evine giderek yaşam koşullarındaki sıkıntılarını paylaşarak azaltma gayreti içindeyiz. Çalışanlarla genelde bir öğlen yemeği yiyoruz. Orada onları dinliyoruz. Ne sorunları var bunlarla ilgili bilgileri topluyoruz. Çat kapı evlerine ziyaretler yapıyor ekiplerimiz. Yaşam koşullarını öğreniyor. Sosyo- kültürel anlamda önemli şeyler katıyor bize. Bu ziyaretlerimizle gittiğimiz ilin 3 boyutlu bir analiz yapabiliyoruz" dedi.



"ASGARİ ÜCRETİN YARISINI 1 YIL BOYUNCA DEVLET ÖDEYECEK"



Bakanlık ekiplerinin, bizzat Bakan Müezzinoğlu'nun katılımıyla başlattığı bu çalışma önemli bir birikim oluşturdu. Yeni paket bu birikimin, elde edilen saha bilgilerinin, taleplerinin üzerine kuruldu. Bakan Müezzinoğlu, yeni çalışma hakkında şöyle konuştu:



"İlk defa işe girecek ve dezavantajlı dediğimiz grupların, 15- 25 yaş arası kitle için, asgari ücretin yarısını 1 yıl boyunca devlet olarak biz veriyoruz diyoruz. Bir sonraki yıl yüzde 25'ini üstleniyoruz. Kalıcı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu gruplar için engellilerimizi, kadınlarımızı ve bir de eski hükümlülerimizi de dezavantajlı olarak görüp, daha fazla destek vererek, daha fazla istihdamda tutmayı hedefliyoruz. Şimdi bunu daha da geliştirecek bir çalışmaya bir hafta önce başladık. Sahadan gelen geri bildirimleri de topluyoruz. Önümüzdeki haftalarda istihdamda daha güçlü destek kampanyasını da açıklayacağız. 2017'de 1.5 milyon kişiyi istihdama kazandırabilmek için farklı projelerle, farklı desteklerle bir çalışmayı olgunlaştırma aşamasındayız.



"ÇALIŞMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ"



Bugün Bakanlar Kurulu'na hazırladığımız çerçeveyi sunacağız. Bizi ilgilendiren boyutu var, Maliye'yi ilgilendiren boyutu var, yasal düzenleme gerektiren boyutu var… Alternatiflerden birini seçeceğiz. Mevcudun dinamiklerini daha farklı boyutlarıyla 1.5 milyon yeni istihdama taşımak bizim hedefimiz. Mevcudu yeterli görmüyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi yeniden daha güçlü üreten, yeniden dünyayla daha güçlü rekabet eden, ihracatını artıran, oluşturulmak istenen negatif havayı da bu dinamikleriyle kıran bir sürece girmeli. Çok hızlı şekilde çalışmaları tamamlayacağız. Bu desteklerin ciddi bir maliyet boyutu var ama üretimimizi, istihdamımızı artırıyorsak bu göze alınır. Mesela birim kayıp yaşarız ama diğer taraftan Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine 20-30 birimlik katkı sağlayacağız. Bu süreçte biz kaç birimlik bir desteği göze alabiliyoruz, bütçemiz ne kadarına müsaade ediyor ona bakacağız."



252 NOKTADA İŞ ARAYANLARLA İŞÇİ ARAYAN BULUŞTURULACAK



İşgücü arzıyla talebinin buluşturulması gerekir. Türkiye'de öteden beri sorundur. 3.6 milyon işsiz var ancak çalıştıracak kimse bulamayan iş yerleri de var. Geçtiğimiz günlerde gazetelere haber oldu. İşsizliğin yoğun olduğu Siirt'te 200 işçi arayan fabrikaya bir yılda bir tane başvuru bile yapılmadığını açıkladı işletmecisi Celal Kenan Ulag. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda da önemli bir adım attı. 252 noktada iş arayanlarla işçi arayanları buluşturacak bir çalışma başlatıldı. Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle (TOBB) yaklaşık 15- 20 gün önce bir protokol imzaladık. Türkiye'de 252 noktada iş arayan kardeşlerimizle, işçi arayan işverenlerimizi daha rahat buluşturabilecek nokta sayılarımızı artırdık. Bir de yaklaşık 1 milyon işsizimize farklı destekler vereceğiz. Bu iş başı eğitimler, girişimcilik destekleri, meslek edindirme kursları gibi boyutlar var" dedi .



YILSONU İŞSİZLİK ORANI HEDEFİ: YÜZDE 10 CİVARI



TÜİK'in yüzde 11.8 olarak açıkladığı rakamlar 'ekim dönemi' rakamları. Bu da rakamın üç ay öncesini ifade ettiği anlamına geliyor. Genel ekonomik gidişat dikkate alındığında bu rakamın daha da yükselme ihtimali var mı? Yatırım ve istihdam teşviklerinin etkisiyle hedeflenen rakam nedir?



Müezzinoğlu, bu sorumuza şu cevabı verdi: "İşsizlik oranı 11.8 ama bu 3 ay öncesinin rakamları. Aralık ayı rakamları da bunu biraz yukarı taşıyabilir ama ocak itibariyle düşüşü göreceğiz. 2017 sonu itibariyle de 10 merkezli rakamları hedefliyoruz."