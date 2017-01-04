Bakan açıkladı: Büyükannelere bebek parası!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan anneleri çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, büyükannelere bebek parası verileceğini açıkladı. Uygulamaya pilot iller olarak seçilen İzmir ve Bursa'dan başlanacak.
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musa - 54 dakika önce
tüm iileri kapsasa olmuyor mu bebek büyüdükten sonra benim ilime sıra gelirse ne anladım bu işten tüm illeri kapsamasını rica ediyorum.