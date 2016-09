HEDEF 5 YIL İÇERİSİNDE KENDİ UÇAK MOTORUMUZU YAPMAK

HAREKAT SÜRECEK

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NUN SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



Haber Kaynağı: DHA

Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.'nin (TEI) İleri İmalat Teknolojileri binası açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tören sonrası basın mensuplarının yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı.TEI'nin uzun bir çalışma sonunda tamamen mühendisliğini, dizaynını kendisinin yaptığı bir motoru ürettiğini belirten Bakan Işık şöyle davam etti:"İnşallah bu motorun yakında seri üretimine geçeceğiz ve kendimiz insansız hava araçlarımıza bu motoru takacağız, şu anda dünyada insansız hava karacı kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. İnsansız hava aracına olan talep de gittikçe artıyor. Türkiye'nin de bu noktada hem kendi ihtiyacını karşılaması hem de dünyada o noktada ciddi pazardan pay alması için son derece önemli bir adımı TEI atmış oluyor. Asıl hedefimiz Türkiye'nin kendi helikopter ve uçak motorunu yapmak. Bunla ilgili çok önemli bir programı başlattık. İnşallah hedefimiz 5 yıl içerisinde kendi uçak motorumuzu, helikopter motorumuzu tamamen patenti, fikri ülkemize ait motoru yapmış olmak. Bu Türkiye'nin milli, muharip uçak projesinde kendi milli helikopter projesi için de son derece önemli. Bütün bu her şeye rağmen Türkiye kendi savunma sanayinde bu konularda önceliğini kaybetmiyor. Türkiye'deki bütün gelişmelere rağmen biz savunma sanayinde bu projeleri adım adım takip ediyoruz, gün ve gün takip ediyoruz ve hayata geçiriyoruz."Bakan Fikri Işık, bir gazetecinin Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili olarak "Karadaki güçler artacak mı? Piyade güçler Fırat Kalkanı'nda yer alacak mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:"Türkiye burada kendi güvenliğini teminat altına alana kadar harekatı sürdürecek. Bu konuda hiç tereddüt yok. Türkiye kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu'nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şu anda bizim planlamamız. Yani kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz. Burada Özgür Suriye Ordusu'na her geçen gün katılım artıyor. O topraklar bu insanların toprakları. İnsanlar kendi toprakları için savunmada Türkiye'nin desteğine çok önemli görüyorlar. Biz de bu desteği onlara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Arzumuz Özgür Suriye Ordusu'nun kendi topraklarında DAEŞ'ten tamamen temizlemesi, yabancı unsurlardan özellikle YPG'den de kesinlikle temizlemesi. Herkes kendi bölgesinde yaşasın. Oradaki Suriyeli Araplara ait toprakların ne DAEŞ tarafından işgaline ne YPG tarafından işgaline kesinlikle Türkiye olumlu bakmaz, müsamaha göstermez, mazur görmez. Bu noktada da Özgür Suriye Ordusu'na gereken her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz."Işık, harekat alanında genişlemeye gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine de "Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız, harekat planlarını en detaylı şekilde yapıyor. Bana verilen bilgi şu anda kendi piyadelerimizi kullanmak için bir ihtiyaç olmadığı yönünde. Özgür Suriye Ordusu'nun bu konuda hem istekli olduğu hem de sayılarının her geçen gün arttığı ve bunu yapacak güçte olduğu yönde" diye konuştu.