21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bakan açıkladı: Piyadeler Suriye'ye girmeyecek!

    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı harekatında Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na destek verdiğini belirterek "Türkiye burada kendi güvenliğini teminat altına alana kadar harekatı sürdürecek. Özgür Suriye Ordusu'nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şu anda bizim planlamamız. Yani kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz" dedi

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:50
    Bakan açıkladı: Piyadeler Suriye'ye girmeyecek!
    Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.'nin (TEI) İleri İmalat Teknolojileri binası açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tören sonrası basın mensuplarının yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı.

    HEDEF 5 YIL İÇERİSİNDE KENDİ UÇAK MOTORUMUZU YAPMAK

    TEI'nin uzun bir çalışma sonunda tamamen mühendisliğini, dizaynını kendisinin yaptığı bir motoru ürettiğini belirten Bakan Işık şöyle davam etti:

    "İnşallah bu motorun yakında seri üretimine geçeceğiz ve kendimiz insansız hava araçlarımıza bu motoru takacağız, şu anda dünyada insansız hava karacı kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. İnsansız hava aracına olan talep de gittikçe artıyor. Türkiye'nin de bu noktada hem kendi ihtiyacını karşılaması hem de dünyada o noktada ciddi pazardan pay alması için son derece önemli bir adımı TEI atmış oluyor. Asıl hedefimiz Türkiye'nin kendi helikopter ve uçak motorunu yapmak. Bunla ilgili çok önemli bir programı başlattık. İnşallah hedefimiz 5 yıl içerisinde kendi uçak motorumuzu, helikopter motorumuzu tamamen patenti, fikri ülkemize ait motoru yapmış olmak. Bu Türkiye'nin milli, muharip uçak projesinde kendi milli helikopter projesi için de son derece önemli. Bütün bu her şeye rağmen Türkiye kendi savunma sanayinde bu konularda önceliğini kaybetmiyor. Türkiye'deki bütün gelişmelere rağmen biz savunma sanayinde bu projeleri adım adım takip ediyoruz, gün ve gün takip ediyoruz ve hayata geçiriyoruz."

    HAREKAT SÜRECEK

    Bakan Fikri Işık, bir gazetecinin Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili olarak "Karadaki güçler artacak mı? Piyade güçler Fırat Kalkanı'nda yer alacak mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

    "Türkiye burada kendi güvenliğini teminat altına alana kadar harekatı sürdürecek. Bu konuda hiç tereddüt yok. Türkiye kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu'nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şu anda bizim planlamamız. Yani kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz. Burada Özgür Suriye Ordusu'na her geçen gün katılım artıyor. O topraklar bu insanların toprakları. İnsanlar kendi toprakları için savunmada Türkiye'nin desteğine çok önemli görüyorlar. Biz de bu desteği onlara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Arzumuz Özgür Suriye Ordusu'nun kendi topraklarında DAEŞ'ten tamamen temizlemesi, yabancı unsurlardan özellikle YPG'den de kesinlikle temizlemesi. Herkes kendi bölgesinde yaşasın. Oradaki Suriyeli Araplara ait toprakların ne DAEŞ tarafından işgaline ne YPG tarafından işgaline kesinlikle Türkiye olumlu bakmaz, müsamaha göstermez, mazur görmez. Bu noktada da Özgür Suriye Ordusu'na gereken her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz."

    ÖZGÜR SURİYE ORDUSU'NUN SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

    Işık, harekat alanında genişlemeye gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine de "Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız, harekat planlarını en detaylı şekilde yapıyor. Bana verilen bilgi şu anda kendi piyadelerimizi kullanmak için bir ihtiyaç olmadığı yönünde. Özgür Suriye Ordusu'nun bu konuda hem istekli olduğu hem de sayılarının her geçen gün arttığı ve bunu yapacak güçte olduğu yönde" diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Suriye, Suriye Piyade, Fikri ışık

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz