Bakan açıkladı: Reina saldırganının ismi belli oldu

Reina'ya saldırı düzenleyen DEAŞ'lı saldırganın kimliği belli oldu

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen saldırganla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırganın kimliğinin belirlendiğini söyledi.



FETÖ önceliğimiz



Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Çavuşoğlu, 15 Temmuz olmamış gibi davranamayacaklarını ve FETÖ ile mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi. Terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini de belirten Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes kararının devam etmesi durumunda da 23 Ocak tarihinde müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. Siyasi çözüm için uğraşacaklarını açıklayan Çavuşoğlu, kalıcı barışın hedef olduğunu da açıkladı.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ



39 kişinin katledildiği Reina saldırısı ile ilgili de konuşan Bakan, saldırganın isminin de billi olduğunu açıkladı.