Bakan Akar'dan terör faaliyetlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" dedi

Bakan Akar'dan terör faaliyetlerine ilişkin açıklama
16 Aralık 2018 Pazar 11:33

Genelkurmay Başkanlığında geçen cuma günü madalya ve başarılı birlik  ödül töreni düzenlendi.

İlk olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir yıl başarıyla kuvvet  komutanlığı görevi yapanlara verilen TSK Şeref Madalyası ve Beratları tevcih  edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal'a madalya ve beratları verildi. Daha sonra ise Orgeneral  Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Taktik Hava Kuvvet Komutanı  Orgeneral Atilla Gülan'a TSK Üstün Hizmet Madalyası verdi.

Törenin ikinci bölümünde ise TSK'da kendi kategorilerinde başarılı  olan 29 birliğe şilt ve başarı plaketi, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet  komutanlıklarında görevli 5 sivil memura çalışmalarındaki başarılarından dolayı  başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Madalya ve belgelerin verilmesinin ardından konuşan Akar, başarılı  personeli tebrik etti.

Tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğunu ifade  eden Bakan Akar, "Bu mücadele milletimizin güvenliği için gerekli ve zorunludur."  diye konuştu.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin  devam edeceğini belirten Akar, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok  ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör  faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun  tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ayrıca, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda barış, iyi  komşuluk ve dostluktan yana olduklarını belirterek, bunun uluslararası hukuktan  kaynaklanan hak ve menfaatlerden taviz verilmesi anlamına gelmediğini de  vurguladı. Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi  korumaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şehitlere rahmet, gazilere şifa  dilekleriyle tamamladı.

Üst düzey toplantı

Öte yandan dün ve önceki gün Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı  Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları, Ordu  Komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile 60  general/amiral iştirak etti.

İki gün süren toplantılarda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin  ulaştıkları seviye ve bu seviyeyi daha da geliştirmek için alınması gereken  tedbirler ele alındı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elde ettikleri  başarılar nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek mevcut seviyenin çok daha iyi  noktalara taşınacağına olan inancını dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan #hulusi akar #terör
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