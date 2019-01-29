Bakan Akar, 'Gökbey'in motorunu test etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'yi (TEI) ziyaret etti. Bakan Akar, TEI'nin geliştirdiği 'Gökbey' genel maksat helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile TEI'yi ziyaret etti. Tesisleri gezen Bakan Akar, daha sonra ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi. Ardından Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştiren Bakan Akar çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar ve beraberindekiler TEI ziyaretinin ardından Eskişehir Valiliği'ne geçti. Bakan Akar'ı Valilik girişinde yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı. Bakan Akar, Valilik şeref defterini imzalayıp, Vali Özdemir Çakacak ile makamında bir süre görüştükten sonra Eskişehir'den ayrılmak üzere Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti.