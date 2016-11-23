Bakan, alınacak polis ve asker sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 bin asker ve polis alacaklarını duyurdu

FETÖ operasyonları kapsamında çok sayıda asker ve polis görevden ihraç edilmiş bir kısmı da tutuklanmıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 21 bin 929 kişinin ihraç edildiğini belirten Soylu, bunlardan 9 bin 786'sının ise tutuklandığını söyledi.



Yeni polis ve asker alımları ile ilgili de açıklama yapan Soylu, lise mezunu 10 bin polis alımını yapılmakta olduğunu söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesi için de 700'ü subay, 3 bin 450'si astsubay, 9 bin'i de uzman olan jandarma alımlarının da devam ettiğini söyledi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman erbaş alımının sürdüğünü belirten Soylu, 5 il için de mahalle bekçisi alınacağını ve bin 233 kişinin atamasının yapılarak göreve başladığını söyledi. Soylu 733 kişinin de işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.



