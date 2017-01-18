Bakan Bozdağ'dan çarpıcı Adil Öksüz yorumu

Adalet Bakanı Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi için "Adil Öksüz esasında bu kadar saklanma beceresine sahip birisi değil. Birileri tarafından saklandığını düşünüyorum" dedi

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ özekle şunları söyledi: "Reina saldırganının yakalanması polis teşkilatımız için çok büyük bir başarıdır, tebrik ediyorum. DEAŞ bağlantısı güneş gibi ortada. DEAŞ'a dair önemli bilgilere ulaşılacağına inanıyorum. 2000'den fazla polis görev aldı. Binlerce kamera görüntüsü analiz edildi. İz takibi sağlıklı şekilde yürütüldü, sonuç alındı.



ADİL ÖKSÜZ BU KADAR SAKLANMA BECERESİNE SAHİP DEĞİL



Adil öksüz 15 Temmuz 2106 darbe teşebbüsünün önemli aktörlerinden birisi. Maalesef o süreçte yakalanmasına rağmen serbest kalması sonucu bulunamadı. Darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi olduğu anlaşılıyor. Şu ana kadar elde edilen veriler de önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz esasında bu kadar saklanma beceresine sahip birisi değil. Birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. İsmi kamuoyuna mal olduktan sonra ismi, resimleri öğrenildi, bilindi. Türk halkı da darbe teşebbüsüne karışanlar konusunda hassas. Vatandaşlarımız da gördükleri noktada güvenlik güçlerimize bilgi aktaracaktır. Ben Adil Öksüz’ün kafasını bulunduğu yerden çıkarabileceğini zannetmiyorum. Eninde sonunda güvenlik güçlerimiz Adil Öksüz’ü bulunduğu yerde bulacak ve adalete teslim edecektir. Henüz bulunmaması ama büyük bir çabanın sürdüğünü ve iz takibi yapıldığını biliyorum. Bazı olaylar yorumlanmak suretiyle bir değerlendirme yapılıyor. Ben Adil Öksüz’ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Olayın ardından hudut kapıları hemen bilgilendirildi. Ben Türkiye’de olduğunu düşünüyorum.



CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ



Cumhurbaşkanlığı sistemi, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracak. Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı.





OLUMSUZLUK BEKLEMİYORUM



TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum



İLK 4 MADDE DEĞİŞECEK Mİ?



Anayasanın ilk 4 maddesinde kesinlikle değişiklik öngörülmüyor. CHP, 'İlk 4 madde değiştiriliyor' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok."