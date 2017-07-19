Bakan'dan Anıtkabir açıklaması: Aklımızı peynir ekmekle mi yedik?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'in yapılaşmaya açılacağı iddialarına tepki büyük olmuştu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının yer aldığı Anıtkabir'in yapılaşmaya açılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddia sonrası sosyal medyada büyük bir tepki meydana geldi. Tepkiler sonrası hükümet kanadından da açıklamalar yapıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, böyle bir yapılaşmaya hiç kimsenin evet demeyeceğini söyledi. Atatürk'ün herkesin ortak değeri olduğunu söyleyen Işık, 'Aklımızı peynir ekmekle mi yedik?' cevabını verdi. Anıtkabir'le ilgili kimsenin kendi kafasına göre bir şey yapmasının mümkün olmadığını da belirten Işık, konunun Mimarlar Odası'nın çarpıtması olduğunu da iddia etti.



Anıtkabir'in sınırlarının olduğunu belirten Işık, "Anıtkabir’in askeri sınırlarının içerisinde ne bizden bir talep var ne de Büyükşehir’in bir plan değişikliği var. Sadece daha önceden park alanı olarak küçük bir askeri arazinin park alanı yapılmasıyla ilgili bir teklif yapılmış onu da biz kabul etmemişiz zaten bakanlık olarak” şeklinde konuştu.



Konuyla ilgili hiçbir karar alınmadığını belirten Işık, 'karar alma niyeti de mi yok' sorusuna ise, 'O kadar yeşilliği niye bozalım? Aklımızı peynir ekmekle mi yedik?' diyerek yanıt verdi.



Bakan Işık, sadece AK Partili, başka partili olanların değil, normal bir yurttaşın da orada bir yapılaşma yapmayacağını belirterek, bunun akla zarar bir iş olduğunu ve kimsenin evet demeyeceğini belirtti.

