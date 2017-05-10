Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması: 10 milyon insanın mağdur olduğu...

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yeni düzenleme EKK'da tartışıldıktan sonra sendikalarla görüşülecek. Kıdem tazminatı konusunda Avusturya modeli üzerinde duruluyor.



Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatıyla ilgili bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İşte Müezzinoğlu’nun açıklamalarından satır başları:



İşçinin aleyhine gelişiyor. Bu son derece net. Bu tabloyu kimsenin görmemezlikten gelme hakkı yok. Uzun süredir bu tablo en ideal şekilde yalnız çalışanın yüzde 20’si yüzde 25’i bu en ideali. Yüzde 80’lik bir kitle tamamen mağdur. Bu kitlenin tamamen mağdur olduğunu gördüğümüz bunu iş veren görüyor. Sendika görüyor. Bunun bedelini çalışan insan ödüyor. Ana sorunu böyle görmek lazım. 10 milyonun mağdur olduğu bir sisteme daha çok rıza mı göstereceğiz.



Buraya güvenceli olacak. Hakkaniyetli olacak. Şeffaf olacak sürdürülebilir olacak. Bütün ana parametreleri binanın ana kolonları gibi işçi kardeşlerimizin alın terini koruyacak şekilde şekillendirmeye çalışıyoruz. Teknik çalışmaları dün itibariyle tamamladık.