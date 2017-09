Bakan'dan TEOG açıklaması: Yeni sistem bir ay içinde belli olacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili yeni sistemi bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını açıkladı

Her yıl yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Yeni sistemle ilgili açıklamalar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında eğitimle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz, çocukların 25 yaşına kadar sınavdan sınava koşturduğunu vurgulayarak, yeni sistemi bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını söyledi. Bakan Yılmaz, “Onlar tamam derse hemen açıklarız, şu noktanın düzeltilmesi lazım derlerse, onu yaparız” dedi. TEOG’la ilgili sorulara da yanıt veren Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi:



25 YAŞINA KADAR SINAVDAN SINAVA KOŞTURUYORLAR



Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Benim de TEOG’dan geçmiş evladım var, dolayısıyla veli olarak da TEOG’un ne olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız gözümünüz önünde büyüyor ama bir yarıştan diğerine koşturuyor. Üniversite sınavı her zaman vardı, ancak bizim zamanımızda TEOG yoktu, şimdi o da var. TEOG’dan çıkıyor, YGS, LYS’ye giriyor, KPSS’ye giriyor, kurumların özel sınavına giriyor. 25 yaşına kadar bir spordan bir spora giriyor. Kitap okuyabiliyor mu? Sosyal etkinliğe katılabiliyor mu? Spor yapamadığı için obezite denilen bir sorun ortaya çıkıyor. Kitap okuyamadığı için kendini ifade edemeyen bir nesil ortaya çıkıyor.



Yaptıkları tek şey, internetle uğraşıyorlar. İnternet üzerinden oyunlarla biraz kendilerini normal akışın dışında bir şey yapıyoruz diyorlar. Bu sağlıklı nesil olabilir mi? Yeteneklerini tanısın, o doğrultuda eğitim alsın. Çok net olarak söylüyorum, Türkiye’nin şu anda eğitim seviyesi geçmiş yıllarda yapılandan kat kat iyidir. Nabi beyin ayak izlerini takip ediyorum, çok teşekkür ediyorum.





BEŞERİ SERMAYEMİZİ DEĞERLİ KILAN EĞİTİM



Şu anda kişi başına düşün milli gelirle dünyada 13’üncü sıradayız. Bunu nasıl sağladınız, altınınız, doğal gazınız yok. Beşeri sermayeniz var. Bunu değerli kılan tek şey eğitiminizdir. Türkiye’nin bu gerçeklerini görmeden her şey karanlıkmış gibi sis perdesi oluşturmak bizden önceki görev yapan milli eğitim bakanlarına büyük haksızlık olur. Daha iyiye gideceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyoruz. Nasıl? Yüksek teknolojiye, nitelikli bilgiye, bu bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim insanına sahip olmak lazım.



BU YIL TEOG YOK



Sınavı yapmıyoruz bu yıl. Peki yerine ne gelecek? Eğitimle ilgili insanlar bana aktarıyorlar. Eğitimin kademeleri var, ilkokul, ortaokul, lise. Türkiye’de başarıyı yakaladık amenna. Ancak ilkokulda bir beceri verilmiyor, sırf ortaokula hazırlık yapılıyor. Ortaokulda bir beceri verilmiyor, sırf liseye hazırlık için. Beceri verilmiyor deniyor, bilgi verildiği için. Oysa ne yapılmalı? 12 yıllık zorunlu eğitimi getirdik, ancak ilkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım çocuğun. Ortaokulda bırakırsa, ilkokul ve o dönemki becerileri kazanmış olmalı. Liseye giderse eski becerilerin üzerine yenilerini koyarsan, üniversiteye gitmese dahi donanımlı insanların yetiştirilmesi lazım. Onu yapabiliyor muyuz? Öğrencilere beceri kazandırılması önemli.



ÖĞRENMEYİ ÖĞRENSİN İSTİYORUZ



Eğitimin ayrılmaz bir parçası ölçme değerlendirme. Bu olmadan evlatlarınızın hangi seviye olduğunu bilemezsiniz. Hangi seviyede bileceksiniz, sonra belli tutum, beceri kazandıracaksınız. Sonra ne kadar kazandırdığınızı ölçmeniz lazım. Bizdeki sistem, test. Mümkünse a, b, c; yani tek kelime konuşan bir nesilden… Aile içi iletişimin bile bozulduğu bir dönemdeyiz. Herkesin elinde bilgisayar, laptop, aynı odada farklı dünyalar yaşanıyor. İstiyoruz ki, daha iyi olsun. Kendisiyle, çevresiyle barışık olsun, mutlu, özgüveni olan insanların ülkesi olsun. Öğrenmeyi öğrensin diyoruz.



Bunu yaparken de kendi değerlerimiz var, 21’inci yüzyılın becerilerini çerçeve olarak almışız. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz beceriler geleneksel, Avrupa Birliği ne kazandırıyorsa onu kazandırıyoruz.



EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA GAYRETİ, SİSTEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI DOĞURDU



Eğitimin kalitesini artırma gayreti, bu sınav sistemini değiştirme çabası doğurdu. Arkadaşlarımız çalışıyor, bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Onların vereceği karara göre velilerimizin, öğrencilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız. Onlar tamam derse hemen açıklarız. Şu noktanın düzeltilmesi lazım derlerse, onu yaparız.



Normalde biz bu dönemden itibaren başlamıştık, geçen yıllarda olmadığı kadar bu sene ilk defa sosyal, sportif, kültürel faaliyetlilerini kayıt altına alıyoruz. Evlatlarımızı sosyal, sportif faaliyetlerden kopmadan, mutlu bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bunu yapmak için de arkadaşlarımız çalışıyor.



TEOG ALTERNATİFLERİ



Her okul kendisi sınav yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın, diyenler bulunuyor. Eskiden de öyleydi. Ankara Fen, İstanbul Erkek, Kabataş lisesi gibi okullara girebilmek için her iki matematik ve Türkçenizin 5 olması gerekiyor. Eğitim uzmanı diyor ki 85’in üzerinde olanlar girsin. Kimisi de diyor ki, açık uçlu soru sorun. Sınavı yapacak öğretmen bir başkası olacak, okuyacak kişi başkası olacak. Ancak sonuçta öğrencinin ne cevap verdiğini ailesine de gönderin ki o da bilsin. Bu da bir başka alternatif.



EĞİTİM ÜZERİNE SÖZÜ OLANLAR LÜTFEN BİZE GÖNDERSİN



Söylenmeyin, söyleyin diye bir tabir var. Eğitim üzerine sözüm var diyenler lütfen bize göndersinler. Alırız, değerlendiririz. Evlat hepimizin. Türkiye’nin geleceğini daha aydınlık yapacağız.



İhtiyaçları göz önüne alaraktan çalışma yapacağız. Fırsat eşitliğini sunmak istiyoruz. Geçen yıl TEOG birincisi Muş Varto’dan bir kızımız mezrada yaşıyor, taşımalı eğitimle geliyor. Bu yıl onun kız kardeşi de birinci oldu, Erciş’ten, Tunceli Çemişkezek’ten çıktı. Hiç merak etmesinler, onlar bizim cevherimiz. Ülke bunu değerlendirmeme lüksüne sahip değil. Eğitimde genel kural, kimseyi geride bırakmamak. Herkesin ulaşabileceği bir sistemi getireceğiz. Kalkan TEOG bir öncekilerden daha iyiydi. Yerine gelecek sistem de şu anki TEOG’dan daha iyi olacak. TEOG bir sınav değildi.”