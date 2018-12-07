Bakan duyurdu, internet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak 2018'i rekorla kapatacağız" dedi. Pekcan, e-ticaretle ilgili "Güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz" ifadelerini kullandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum beni Ticaret Bakanlığı'na layık gördüğü için. Ekmek fiyatıyla ilgili yetkilerimiz var. Zincir mağazalarda 65 kuruşa alıp 1 TL'ye satılıyordu. Ekmek yüzde 25-30 satılamazsa fırına iade ediliyordu. Ona yüzde 5 kısıtlama getirdik. Hızlı ve etkin kararlar alabiliyoruz. Örneğin doların ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başı gibi, hemen toplanıp gece 23.30'da karar verip dış ticaretle ilgili 15 dakika içinde uygulamaya başladık. Kayıt sistemimiz var. Türkiye sınırı içindeki bütün TIR'ları takip edebiliyoruz.

İç ticaret, dış ticaret ve gümrüklerin birleştirilip Ticaret Bakanlığı bünyesinde tek bir yapı altında toplanması çalışmalarımıza hız kazandırdı. İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız. Elde edilen ihracat rakamlarının daha da artması için kamu-özel sektör omuz omuza çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'de yatırım ortamları çok iyi, en iyi zaman şu an. İhracatı tabana yaymalıyız.

Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak. İhracatta artma devam edecek. Sürekliliği sağlamak adına markalaşmaya, tasarıma ve teknolojiye yer vermek zorundayız. Bizim Rusya, Çin, İran, Azerbaycan, Bosna, Katar, Kuveyt ile yerel para ile ticaretimiz var. Yerel para ile ticareti destekleyeceğiz. E-ticaret sitelerine güvenli site sertifikası getiriyoruz. Artık online alışveriş daha güvenli olacak.

E-ticarette güven damgası uygulamasına bu ay içerisinde başlıyoruz. Türk Eximbank'ın kredilerinden faydalanan KOBİ sayısı toplam şirket sayısının yüzde 69'u oldu, gün geçtikçe Eximbank'ın finansman imkanları daha da artacak. Türk Eximbank'ta 200 milyon dolar limit ayırdık. Eximbank olarak hedefimiz KOBİ payının artırılması. Eximbank'ta KOBİ artış oranı yüzde 30. Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.