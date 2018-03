Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın bakanlıkla ilgisinin olmadığı belirterek, "Ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye savcılığa dilekçe vermişiz" dedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan karayolu ile Turhal ilçesine geldi. Bakan Fakıbaba, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve protokol üyeleri ile birlikte Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde 'Birlikte Üretim Modeli' projesi toplantısında köylüler ile bir araya geldi. Köy okulunun bahçesinde düzenlenen programda Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın konuşması sırasında telsiz mikrofon arızalandı. Mikrofonun arızasının giderilmesi için görevliler çalışırken Bakan Fakıbaba ise köylüler ile sohbet etti. Daha sonra Bakan Fakıbaba, okul girişinde vatandaşlara seslenmek için sandalye üzerine çıktı. Bakan Fakıbaba ilgilerinden dolayı köylülere teşekkür ederek, ''Bu köy halkını daha fazla nasıl mutlu edebiliriz. Hayat şartlarını ve refah seviyesini nasıl artırabiliriz. Girdileri nasıl azaltabiliriz. Ve alım garantisini nasıl verebiliriz. Bakın ben bunları söylüyorum. Tarım Kredi, Et Süt Kurumu ile TMO'suyla, Tarım Bakanlığı ile burada ektiğiniz bütün ürünlerin maliyetlerini düzelteceğiz. Sizlere alım garantisi vereceğiz. Ve insanlar daha mutlu olacaklar. İnanıyorum ki eskiden 1 lira kazanırken şimdi çok rahat bir şekilde daha fazla para kazanacaksınız" dedi.



'OCAK AYINDA ŞİKAYET ETTİK'



Bakan Fakıbaba, daha sonra bakanlığı tarafından hazırlanan 'Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi' projesinin startını Dimes Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi'nde verdi. Proje kapsamında gebe bir ineğe buzağıyı öldürücü isalden korumak amaçlı aşı uygulandı.



Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, ''Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı'' sorusuna şu yanıtı verdi:



"Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki; 'İşimiz yoğun olduğu için katılamadık' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz."

