Bakan Kaya'dan 'müftü nikahı' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Resmi nikah, kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli. Gerçekleştirilecek düzenlemeyle isteyen çiftlerimiz il ve ilçe müftülüklerinde nikahlarını kıydırabilecek, isteyen de bugüne kadar olduğu gibi belediyelerde kıydıracak. Ve kıyılan bu nikah, resmi nikah olacak." dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, son günlerde kamuoyunda tartışılan "İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesi" konusunda yazılı bir açıklama yaptı.



Kaya, önceliklerinin her zaman kadınların haklarını korumak olduğunu, düzenlemenin resmi nikah şartlarını değiştirmediğini ve kadınların yararına sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu düzenlemenin, resmi nikah kıydırırken belli yaş zorunluluğu olduğu için erken yaşta evliliklerin önüne geçme noktasında önem taşıdığını vurgulayan Kaya, ayrıca resmi nikah kıyılmadan, kadınların haklarının resmi nikahla güvence altına alınmadan gerçekleştirilen evliliklere de engel olacak bir düzenleme olduğunu belirtti.



Kaya, "Ülkemizde sadece dini nikahla gerçekleştirilen evlilikler var ve bu evliliklerde kadınlarımız mağdur olabiliyor. Bu gibi evliliklerde, resmi nikahları olmadığı için kadınlarımız hiçbir hak iddia edemiyor. Resmi nikah, kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli. Gerçekleştirilecek bu düzenlemeyle isteyen çiftlerimiz il ve ilçe müftülüklerinde nikahlarını kıydırabilecek. İsteyen de bugüne kadar olduğu gibi belediyelerde kıydıracak. Ve kıyılan bu nikah, resmi nikah olacak." değerlendirmesini yaptı.





"Yükümlülükler dikkate alınarak müftülüklerde de kıyılabilecek"



Nikah kıyılması için gereken şartlarda herhangi bir değişikliğin düzenlemede yer almadığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim bu düzenlemeyi desteklerken tek derdimiz ve önceliğimiz kadınlarımızın korunması. Bu düzenleme, çiftlerimizi resmi nikaha yönlendirecek ve kadınlarımızın mağduriyetlerini önleyecek. Nikah şartlarında kesinlikle bir değişiklik yapılmıyor. Sadece insanlarımıza bir seçenek sunulmuş oluyor bu düzenlemeyle. 'İsteyen müftülüklerde, isteyen nikah dairesinde kıydırsın nikahını.' diyoruz. Bugün evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahları resmi araştırmalar yapılarak, evlenebilme şartlarını tam olarak yerine getirdikleri, evlenmelerinde bir engel olmadığı tespit edildikten sonra şahitler huzurunda nasıl kıyılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde, aynı kurallar içerisinde kıyılmaya devam edilecek."



Kaya, müftülerin de devlet memuru olduğuna değinerek, "Devletimize, kurumlarına, memurlarına güvenmemiz lazım. Belediye Başkanı'nın kıydığı nikah, talep gelmesi halinde aynı şartlar ve yükümlülükler dikkate alınarak müftülüklerde de kıyılabilecek. Nikahı kim kıyarsa kıysın, yaşı tutmayan ya da diğer tüm gerekli şartları taşımayan çiftlerin nikahı kıyılamaz." ifadelerini kullandı.