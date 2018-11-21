Bakan Kurum kaçak yapılar ile ilgili konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaş'taki yapılara ilişkin soruya cevap verdi. Bakan Kurum; "2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu

Bakan Kurum kaçak yapılar ile ilgili konuştu
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kaş'taki yapılara ilişkin "2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaş'ta kaçak yapılara ilişkin soruya Kurum, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığımız sahadalar. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bunu da hep beraber inşallah göreceğiz" yanıtını verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #murat kurum #yıkım #yapı #kaçak #bakan #Çevre ve Şehircilik
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