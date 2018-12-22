Bakan Murat Kurum: İmar barışına 9 milyon 250 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na 9 milyon 210 bin kişinin başvurduğunu ve bu kişilerin 10 milyar 350 TL'lik bedeli yatırdığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, illerin sorunlarını çözmek üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, Gaziantep'in de bu kapsamda yer aldığını belirtti.

"Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının kısa bir süre önce Gaziantep'e getirilmesinden memnuniyet duyduğunu anlatan Kurum, mozaiğin kente getirilmesiyle turizm ve ekonomi anlamında da önemli kazanımlar yakalayacağına inandığını vurguladı.

Bakan Kurum, Gaziantep'e bakanlık olarak yapılacak ve desteklenecek projelere ilişkin bilgi verdi.

'10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti'

"İmar Barışı ile ilgili genel bilgileri vermek istiyorum." diyen Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye'de toplam 9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdı. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar İmar Barışı'ndan yararlandı. Devletin vatandaşıyla barışını içeren, vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan bu düzenlemede 10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti."

Bakan Kurum, Boğaziçi'nde İmar Barışı kapsamını genişleten düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün Plan Bütçe Komisyonumuza İmar Barışı'na ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı'ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale'de belirli alanları İmar Barışı'na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar'da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."