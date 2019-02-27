Bakan Selçuk, 'Kim suçlu?' sorusunu yanıtlamadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde 61 öğrencinin akşam yemeğinden zehirlenmesine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan denetimin ardından hijyenik açıdan ya da gıda mevzuatı açısından olumsuzluk tespit edilemediğini belirtti. Selçuk, “Olası enfeksiyon kaynağının akşam yemeği için benmarinin aktif olarak kullanılmaması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir” ifadesini kullandı. Selçuk’un yanıtını değerlendiren Özel, “Gıda zehirlenmesine neden olan ihmal nedeniyle bir soruşturma açılıp açılmadığı, bu ihmalden kimin sorumlu olduğu gibi konulara yanıt verilmemiş olduğu görülmektedir” ifadesini kullandı.

CHP’li Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde akşam yemeğinde 61 öğrencinin zehirlenmesini TBMM gündemine taşımış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ayrı ayrı önergeler yöneltmişti. Selçuk tarafından verilen yanıtta, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul yemekhanesine gidilerek yerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda hijyenik açıdan ve gıda mevzuatı kapsamında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir” ifadesini kullandı. Selçuk, “İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince okula gidilerek yemekhaneden, bahçe çeşmesinden ve arıtma cihazı bulunan su sebilinden su numune örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri neticesinde zehirlenmenin su kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili gıda ürünlerinin üretici işletmelerinin denetlenmesi ve gerek görülmesi halinde numune alınması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından resmi yazıla yazılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Enfeksiyonun nedeni benmarin

Selçuk, “Öğrenciler tarafından tüketildiği beyan edilen yemeklerden okul yemekhane görevlilerince ayrılan örneklerden ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından numune alınmış ve mikrobiyolojik analiz işlemleri için İzmir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ‘Numune alma ve İnceleme’ konulu raporuna göre; söz konusu numunelerin İzmir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılan analiz sonuçlarında, ‘Analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olduğu görülmüştür. Analiz ve denetim sonuçları olumlu olmakla beraber, olası enfeksiyon kaynağının akşam yemeği için benmarinin aktif olarak kullanılmaması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir’ ifadesine yer verilmiştir. Okul/kurumlarda yemekler; yemekhane, pansiyon/yurt yemekhanesi, kantin, yemek hizmeti satın alınması veya öğrencilerin aileleri tarafından temin edilmek suretiyle sağlanmaktadır. Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların yemekhaneleri, yürürlükteki Okul/Kurumlardaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi konulu genelge gereği, okul yönetimlerince oluşturulan komisyonlar tarafından her ay bir kere denetlenmektedir. Ayrıca Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı’nca ilçelerde kurulan ilçe denetim ekipleri tarafından yılda en az bir defa denetlenmektedir” ifadesini kullandı.

İşlem yapılmalı

Bakan Selçuk’un yanıtını değerlendiren Özel, “Gıda zehirlenmesine neden olan ihmal nedeniyle bir soruşturma açılıp açılmadığı, bu ihmalden kimin sorumlu olduğu gibi konulara yanıt verilmemiş olduğu görülmektedir. Bu ihmalin sorumluları hakkında işlem yapılması beklenmektedir. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sağlığı Milli Eğitim Bakanlığı’na emanettir” değerlendirmesinde bulundu.