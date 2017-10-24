Bakanlığa yaz saati çıkışı: O raporları açıklayın!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı, "yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasına gerekçe gösterilen raporları, kamuoyuna açıklamaya" çağırdı

Yapılan çağrıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yaz saatinin kalıcılaştırılması olarak nitelendirilecek uygulamaya geçiş için İstanbul Teknik Üniversitesi`nin (İTÜ) hazırladığı bir raporu dayanak gösterdiği ve kamuoyuna açıklanmayan bu rapora ilişkin en ayrıntılı bilgilerin İTÜ`nün web sitesinde yer alan 2016 tarihli bir haberden edinildiği belirtildi.



EMO, söz konusu habere göre, 2016 yılında elektrik tüketiminde 9 milyon 990 bin 792 MWh tasarruf edilmesi hedeflenmekte olduğunu ancak, uygulamanın bir yılının değerlendirildiği yakın tarihli ikinci İTÜ raporunda ise 1 milyon 308 bin 297 Megavat saatlik (MWh) enerji tasarruf sağlandığına ilişkin bilgi yer aldığına dikkat çekti.



Danıştay`ın iptal kararına rağmen kanun değişikliği ile uygulamanın devamında ısrar edilmesine gerekçe gösterilen ikinci raporda yer aldığı iddia edilen tasarruf miktarı ile ilk raporda hedeflenen miktar arasında 7.7 kat fark olduğuna işaret eden EMO, ikinci raporda ulaşıldığı iddia edilen tasarruf miktarı, Türkiye`nin 2016 elektrik tüketiminin yalnızca yüzde 0.47`sine karşılık geldiğine dikkat çekti.



EMO, ilk raporda kış ayları için hedeflenen yüzde 8.58`lik tasarrufun, ikinci raporda yüzde 0.9 olarak gerçekleştiği iddiasına ise, bir mühendislik hesaplamasında "bu boyutta bir hata payının olmasının mümkün olmadığını" vurgulayarak yanıtladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kurumların resmi raporlarının, uygulamanın gerçekleştiği 2016 Kasım ve Aralık ayları ile 2017 Ocak-Şubat ve Mart aylarında elektrik tüketiminin önceki yıllara göre çok daha yüksek düzeyde artmış olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan EMO, resmi verilere göre uygulamanın yapıldığı kış aylarına bakıldığında, geçen yıla göre toplamda yüzde 6.2`lik artış gerçekleştiğini duyurdu.



Söz konusu dönemde elektrik tüketimini önemli ölçüde etkileyecek kadar sanayi üretiminde bir büyüme söz konusu olmadığını TÜİK`in aylık sanayi üretim endeksi bültenlerine dayandıran EMO, elektrik tüketiminde bir tasarrufun olmadığının net bir şekilde göründüğünü duyurdu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu`nda 23 Ekim 2017 tarihinde verilen önergeyle hukuksuz olduğu belirlenen yaz saati uygulamasının kalıcılaşmasına ilişkin yasa değişikliği yapmak üzere madde eklendiğini yaptığı çağrıda duyuran EMO, sanayinin tüketimini yok sayan kişi başı tüketim hesabının, elektrik tüketiminde yaşanan artışı açıklamaktan uzak olduğu gibi sanayinin tüketimini yok sayan bir yaklaşım olduğunu duyurdu.



Resmi veriler ışığında uygulama döneminde tüketimin azalmadığı, puant değerin düşürülmediği, elektrik fiyatlarında bir ucuzlamanın olmadığının net bir şekilde görüldüğünü belirten EMO, kamuoyuna açıklanmayan İTÜ`nün raporları gerekçe gösterilerek, ekonomik durgunluk nedeniyle düşmesi beklenen elektrik tüketiminde manipülatif bir artış sağlandığını söyledi.



Ortaya çıkan fazla tüketim nedeniyle elektrik üretim şirketlerinin daha fazla üretip sattıklarını, dağıtım şirketlerinin daha fazla elektrik sattıklarını; özetle üreticiler ve dağıtım şirketleri kar ederken ülkenin sadece beş ayda 2.8 milyar liralık bir zarara uğratıldığını iddia etti..



EMO'nun yaptığı çağrıda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nı ve İTÜ Rektörlüğü`nü, elektrik piyasasını gözeten, yurttaşları ve sanayiciyi yok sayan, yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasına gerekçe gösterilen raporları, kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz" denildi.