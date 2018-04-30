Bakanlık açıkladı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 8'i ölü, 7'si sağ ve 8'i teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1692 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 715'i terör (PKK/KCK 130, Aşırı Sol 46, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 489), 3 bin 579'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 130'u düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 424 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarda, 8'i ölü, 7'si sağ ve 8'i teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Yapılan operasyonlarda 7 ilde terör örgütlerinin kullandığı 27 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 15 silah, 8 el bombası, 1996 muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 312 kilogram patlayıcı madde ile 22 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE



Uyuşturucu ve kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 539 operasyonda ise 760 kilogram esrar, 250 kilogram eroin, 0,25 gram kokain, 21,68 kilogram afyon sakızı, 2,4 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 4 kilogram metamfetamin, 16 bin 143 ecstasy hap, 3 bin 617 captagon, 3 bin 909 sentetik ecza ve 22 bin 97 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Ayrıca 491 bin 778 paket kaçak sigara ve 96 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 579 kişi gözaltına alındı.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR



Sokakta uyuşturucu satanlara yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 408 şüpheli gözaltına alınırken 58,4 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 1,1 kilogram afyon sakızı, 200 gram kokain, 2,3 kilogram sentetik kannabionid, 3,3 kilogram metamfetmin, 7 bin 728 uyuşturucu hap ve 17 kök kenevir ile 46 tabanca ve tüfek ele geçirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



Siber suçlarla mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 405 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 437'si denizlerde olmak üzere 4 bin 378 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 130 organizatör de gözaltına alındı.