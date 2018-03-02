Bakanlık açıkladı: 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Erzurum Karayazı'da 4 terörist (ölü) etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Erzurum-Karayazı İlçesi Geven Tepe Mahallesinde, ,İl J.Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 BTÖ mensubu 4 adet AK-47 kalaşnikof silah ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar hala devam ediyor" denildi.

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