Bakanlık açıkladı: 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Erzurum Karayazı'da 4 terörist (ölü) etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Erzurum-Karayazı İlçesi Geven Tepe Mahallesinde, ,İl J.Komutanlığı unsurlarınca bugün  gerçekleştirilen operasyonda 4 BTÖ mensubu 4 adet AK-47 kalaşnikof silah ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar hala devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #terör #terörist
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