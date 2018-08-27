Bakanlık açıkladı: 5'i üst düzey 26 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 156 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 62 terör (PKK/KCK 33, DEAŞ 6, FETÖ/PDY 23), 3 bin 101 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere toplam 3 bin 163 kişi gözaltına alındı.

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, gri kategoride bulunan 'Poyraz Agit' kod adlı Mehmet Şirin Özen ve 'Torhildan' kod adlı Fecri Demir ile sözde yönetici olan 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan ve 'Andok' adlı Naim Türköz adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist (12 ölü, 9 sağ/yaralı, 5 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 1 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 14 ağır ve uzun namlulu silah, 13 el bombası, 1290 adet muhtelif mühimmat ile 1 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 467 operasyonda; 120 kilogram esrar, 370 kilogram eroin, 16,53 kilogram kokain, 5,2 kilogram metamfetamin, 168 bin 936 adet ecstasy, 126 adet captagon ve 53 bin 779 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 114 bin 467 paket kaçak sigara ve 436 şişe kaçak alkollü içki ile 97 tabanca ve tüfek ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 101 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alınırken 122 kilogram esrar, 3,2 kilogram eroin, 0,4 kilogram kokain, 19,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,6 kilogram metamfetamin, 3 bin 941 adet ecstasy, 1075 adet sentetik ecza ve 3 bin 917 kök kenevir ile 28 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 281 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 146 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 608 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yakalandı.