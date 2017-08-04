Bakanlık çalışanlarına operasyon: 59 gözaltı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

Bakanlık çalışanlarına operasyon: 59 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı.

Etiketler; #fetö #bylock
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