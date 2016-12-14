Bakanlık harekete geçti. Kış saatine geri dönülecek mi?

Türkiye bu sene yaz saati uygulamasında kaldı. Ancak uygulama şikayetlere neden oldu. Bakanlık şikayetleri değerlendireceğini açıkladı

Türkiye her sene geçtiği kış saati uygulamasına bu sene geçmedi. Bu durum ise erken kalkanlar için büyük sıkıntı yarattı. Küçücük çocuklar okullara karanlıkta gitmeye başlarken, insanlar da işlerine gitmek için karanlıkta yola çıkmaya başladı. Yaz saati uygulamasının kalıcı olması tepkileri de beraberinde getirdi. Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılacağını duyurdu.



Konuyla alakalı son günlerde Bakanlığa 40-50 şikayet gittiği öğrenildi. Bu şikayetleri değerlendirdiğini açıklayan Bakanlık yetkilileri, tasarruf amaçlı yapılan uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da belirleneceğini açıkladı. Konunun çok yönlü değerlendirileceğini belirten yetkililer, daha sonra da gerekli adımın atılacağını duyurdu.



UYGULAMANIN NEDENİ: TASARRUF



Kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf için yapıldı. Yapılan hesaplama ile bu uygulama sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik bir tasarruf yapılacağı belirtildi.



ÖĞRENCİLER MAĞDUR



Bu durumun en mağdurları da öğrenciler oldu. Küçük çocuklar sabah erken saatlerde başlayan okulları için karanlıkta yola çıkmak zorunda kalıyor. Çocuklar gün ışığını ancak ikinci derste görebiliyorlar.



İmza kampanyası da başlatıldı



Tepkilerin artması nedeni ile sosyal medyada imza kampanyası da başlatıldı. “Saatler yeniden geri alınsın” başlığı altında başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi de destek verdi.



Gözler ise şimdi bakanlıkta. (Hürriyet)