Bakanlıktan Suriyeliler açıklaması: Abartılıyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler ile gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı belirtildi. "Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama %1,32’dir" denilen açıklamada "Gerginlikler iç siyaset malzemesi haline getiriliyor" ifadesi yer aldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, Suriyeli misafirlerimizle ilgili, “suçu tırmandırdıklarına yönelik olarak” servis edilen haber ve yorumlar gerçek bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtılmaktadır. Son yıllarda; komşu ülkelerdeki istikrarsızlık, iç savaş ve terör, kitlesel göç hareketlerini tetiklemiş; aramızda köklü tarihi ve dini bağlar bulunması dolayısıyla, zulümden ve ölümden kaçan insanların sığındığı ilk kapı ülkemiz olmuştur.



Sivil, asker demeden insanların katledildiği bir savaştan kaçarak ülkemize sığınmış, milletimizin yüce gönlüne kendisini emanet etmiş, ailesi ve çocuklarıyla birlikte vatanımızı evi bilmiş 3 milyonun üzerinde Suriyeliyi misafir etmekteyiz. Ülkemiz, sorunun en başından itibaren gerek güvenlik, gerek barınma gerekse yasal mevzuat noktasında birçok düzenleme gerçekleştirerek bu insanların sağlıklı bir şekilde günlük hayata uyumunu sağlamaya çalışmış, göçün etkilediği diğer ülkelere göre çok daha etkin, modern ve insani bir yaklaşım ortaya koymuştur.



'ABARTILARAK İNFİAL YARATACAK DİLLE AKTARILIYOR'

'AYRIM DİKKATLE VE TİTİZLİKLE YAPILIYOR'