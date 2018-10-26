Bakanlıktan valiliklere maganda genelgesi

İçişleri Bakanlığı, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi

Bakanlıktan valiliklere maganda genelgesi
26 Ekim 2018 Cuma 10:24

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak.

TAAHHÜTNAME VERİLECEK

Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak.

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere "genel emir" çıkarma talimatı verdi.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #maganda #düğün magandası
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