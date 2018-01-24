'Bakın tüfek boş' dedi ama...

Sakarya'da dehşet bir olay meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk yüzüne doğrulttuğu tüfek için dolu değil deyip tetiği çekince hayatını kaybetti

Olay Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesiyle birlikte otururken duvarda asılı duran otomatik av tüfeğini aldı.



Ailesine şaka yapmak isteyen Aslantürk, ailesinin doludur bırak sözlerine karşı 'bakın dolu değil' diyerek namluyu yüzüne doğrulttu ve tetiğe bastı.



Tüfeğin ateş almasıyla Aslantürk kanlar içinde yere serildi. Ailesi çığlıklar içinde durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asalntürk'ü hemen hastaneye kaldırdı ancak genç tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Talihsiz gencin 3 yıl önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Aslantürk'ün ailesinin de üç gün önce oğullarının evine ziyarete geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.